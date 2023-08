Olpe: Wendemanöver auf B55 endet mit einer verletzten Person

Griesemert. Ein 76-Jähriger wollte auf der B55 wenden. Dabei übersah er das Auto eines 55-Jährigen. Es kommt zum Unfall – mit einem Verletzten.

Weil ein 76-jähriger Fahrer eines VW Passat aus Olpe auf der Bundesstraße 55 in Olpe-Griesemert wenden wollte, ist es am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei erklärte, war der VW-Fahrer von Olpe in Richtung Oberveischede unterwegs gewesen. Um zu wenden und zurück in Richtung Olpe zu fahren, steuerte er seinen Pkw nach rechts auf einen Parkplatz. Beim Wendemanöver übersah er wohl den rückwärtigen Verkehr – es zum Zusammenstoß zwischen ihm und einem weiteren Passat. An dessen Steuer saß ein 55-Jähriger aus Kirchhundem. Er zog sich bei dem Zusammenstoß nach erstem Erkenntnisstand leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gefahren.

Wendemanöver auf B55 endet mit einer leichtverletzten Person. Foto: Kai Osthoff

Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es bildete sich in beide Richtungen Stau. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

