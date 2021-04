Olpe: Wer überraschend von einer Ostereier-Aktion profitiert

Olpe. Die jährliche Ostereier-Aktion in Olpe musste kurzfristig umgeplant werden. Nun werden 1500 Eier gespendet. Wer davon profitiert:

Seit vielen Jahren organisiert die IG Oberstadt die Ostereier-Aktion in Olpe. In der Karwoche können sich die Kunden in den Fachgeschäften der Oberstadt bei ihrem Einkauf über ein geschenktes, farbenfrohes Osterei freuen. In diesem Jahr wurde die Aktion erstmals vom Stadtmarketingverein Olpe Aktiv begleitet und auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt.

Olpe: Corona sorgt für kurzfristige Planänderung bei Ostereier-Aktion

Trotz vieler Unsicherheiten darüber, wie lange die zum Planungsbeginn noch geltenden Öffnungen aufrechterhalten werden, war die Resonanz der Olper Einzelhändler und Dienstleistungsunternehmen sehr gut. Rund 25 Geschäfte in der Innenstadt wollten an der Aktion teilnehmen.

Doch dann kam der „Worst-Case“: Nach der Bund-Länder-Konferenz am Montag, 22. März, schien es klar zu sein, dass die NRW-Landesregierung die „Corona-Notbremse“ landesweit zieht und somit sämtliche Geschäfte genau zur Karwoche wieder hätten schließen müssen. Daher halbierte sich die Anzahl der teilnehmenden Betriebe schlagartig. „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits über 3.600 Ostereier bestellt. Wir sind sehr dankbar, dass der Geflügelhof Kaufmann uns vorweg volle Flexibilität bezüglich möglicher Stornierungen zugesichert und sein Versprechen gehalten hat“, fasst Klarissa Hoffmann, Geschäftsführerin von Olpe Aktiv, das spontane Reagieren auf die Beschlüsse zusammen.

Olpe: 1500 Ostereier werden gespendet

„Uns tat es jedoch auch leid, nun ca. 40 Prozent der bestellten Menge an Ostereiern wieder zu stornieren. Daher haben wir kurzerhand die Ökumenische Initiative Warenkorb kontaktiert.“ Der Verein, der sich vor zwei Jahren dem Bundesverband Die Tafel angeschlossen hat, freut sich nun darüber, 1500 bunte Ostereier an Bedürftige weitergeben zu können.

Auch die Ansprechpartnerinnen der Initiative, Hella Pelz und Christiana Enders, freuen sich riesig, denn zum Osterfest händigt „Die Tafel“ besondere Zuwendungen für Familien aus. „Da werden Kinderaugen leuchten“, so Hella Pelz. Auch der Lieferant selbst zeigte sich von der spontanen Spende begeistert und spendete der Tafel kurzerhand Eierschachteln, um den ehrenamtlichen Helfern das Verpacken in die Warentüten zu erleichtern.

Olpe: Immer mehr Menschen brauchen in Corona-Krise Unterstützung

„Besonders während der mittlerweile seit mehr als einem Jahr andauernden Pandemie bemerken wir, dass immer mehr Menschen unserer Unterstützung bedürfen. Es kommt niemand freiwillig zu uns – hier sieht man die Not der Menschen in unserer Region“, so Christiana Enders.

Vielen Rentnern würden durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie die Minijobs fehlen. „Ein Rentner, der von 600 Euro im Monat auch noch Miete zahlen muss, hat keine andere Chance.“ Auch alleinerziehende Mütter, die in der Gastronomie arbeiten, „sind zu 100 Prozent in Kurzarbeit und es fehlt das Trinkgeld“.

Info: Ostereier für Kunden in Olpe

>> Die Ostereier gibt es für die Kunden in Olpe nun im Rahmen der Möglichkeiten bei Apollo Optik, in der Apotheke am Markt, bei Engel Völkers, Kornbrennerei Weinhandel Kemper, Lederwaren Harnischmacher, Lotto-Büro-Schreibwaren Baron und Olpe Aktiv.

>> Auch im Reisebüro Rumpff, Salon Zimmermann, Sanitätshaus Schuhhaus Koch, Sanitätshaus Reißner, in den Filialen der Sparkasse und Volksbank sowie bei der Wäscherei Bach sind sie zu finden.