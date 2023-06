Olpe: Wertvolles Ölgemälde aus Seniorenheim-Zimmer gestohlen

Olpe. Ein 92-jähriger Seniorenheimbewohner wurde bestohlen. Der Mann hat eine Belohnung ausgesetzt.

Aus dem Zimmer eines Seniorenheims im Gerberweg in Olpe ist einem 92-Jährigen ein Ölgemälde zwischen dem 10. und 26. Januar entwendet worden. Das Kunstwerk stammt von dem Landschaftsmaler Friedrich Karl Thauer und wurde von dem Eigentümer in den 70er-Jahren für rund 1.700 DM gekauft. Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei verliefen erfolglos. Da dem Senior das Kunstwerk sehr wichtig ist, bittet er um Mithilfe. Er hat eine Belohnung von bis zu 500 Euro für ermittlungsrelevante Hinweise ausgelobt. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02761-9269-6210.

