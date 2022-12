Olpe: Wie Arbeitsagentur und Caritas die Teilhabe optimieren

Kreis Olpe. Die Werthmann-Werkstätten und die Agentur für Arbeit haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die Menschen mit Behinderung zugute kommen soll.

Gemeinsam noch mehr bei der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu erreichen – das ist die Absicht der Zielvereinbarung für das kommende Jahr zwischen der Agentur für Arbeit und den Werthmann-Werk­stätten des Caritasverbandes Olpe. Dazu besuchten Simone Stuhrmann, Geschäftsführerin Operativ, und Gerhard Lausen, Teamleiter Berufliche Rehabilitation, beide von der Siegener Arbeitsagentur, die Werthmann-Werkstätten und unterzeichneten mit dessen Leiter, Andreas Mönig, die Vereinbarung. Ziel ist es, Menschen mit geistiger, körperlicher, mehrfacher oder psychischer Behinderung durch berufliche Teilhabe einen festen Platz in der Gesellschaft zu sichern. Dafür wollen beide Institutionen eng und abgestimmt zusammenarbeiten.

+++Lesen Sie auch: Lennestädter Architekt erhält Preis in Berlin+++

Der Einstieg ins Berufsleben ist für Menschen mit einem Handicap schwerer. Obwohl sie die gleichen Chancen verdienen, ist eine tatsächliche Teilhabe oftmals nur durch besondere Unterstützung zu realisieren. In den Beratungsgesprächen der Reha-Beraterinnen und Berater der Siegener Arbeitsagentur ist die Zusammenarbeit mit den Werth­mann-Werkstätten daher selbstverständlich.

Dreimonatiges Eingangsverfahren

Seit vielen Jahren sei es gelebte Praxis, dass die Agentur für Arbeit die Betreffenden in die Einrichtung überleite, wenn im Gespräch ein entsprechender Förderbedarf festgestellt werde, so eine Pressemitteilung. „Bei den Werthmann-Werkstätten stellt man sich individuell auf die unterschiedlichen Bedarfe und Lebenssituationen ein. Wir unterstützen alle Menschen mit geistigen und oder psychischen Beeinträchtigungen und sind Begleiter, Unterstützer und Förderer zur beruflichen Teilhabe“, erläutert Andreas Mönig. In einem dreimonatigen Eingangsverfahren werden zunächst die Interessen der Teilnehmer erfasst und der persönliche Qualifizierungsbedarf abgesteckt. Daran schließt sich eine zweijährige Berufsbildungsmaßnahme an, in der theoretische und praktische Kenntnisse für den späteren Einsatz vermittelt werden. Ausschlaggebend für einen beruflichen Erfolg sind Praktika außerhalb der Werkstätten. Hier werden Kontakte geknüpft, die Teilnehmer erhalten betriebliche Einblicke und können sich vor Ort empfehlen.

Hierbei sind die Werthmann-Werkstätten darauf angewiesen, dass Unternehmen Chancen schaffen und Arbeitsplätze, die Inklusion ermöglichen, bereitstellen. Das Potenzial der zukünftigen Mitarbeiter sei dabei nicht zu unterschätzen. So erhielten Unternehmen motivierte und frisch qualifizierte Arbeitskräfte.

Rundgang durch die Werkstatt

Bei einem Rundgang durch die Schulungs- und Werkräume zeigten sich Simone Stuhrmann und Gerhard Lausen sehr angetan, wie die Umsetzung der Berufsbildung gelingt. „Durch die gemeinsame Zielsetzung und das Engagement aller am Prozess Beteiligten können so die Teilnehmenden ihr unterschiedliches Potential voll entfalten“, fasst Simone Stuhrmann zusammen. Gerhard Lausen blickt zufrieden zurück auf die letzten Jahre der Kooperation: „Wir konnten in der Vergangenheit schon viele Menschen in eine Beschäftigung begleiten, die ihren individuellen Bedürfnissen entspricht und ihnen so den Weg in eine dauerhafte Beschäftigung ermöglichen. Das bedeutet für sie finanziell unabhängig zu sein und sich beruflichen erfüllt zu fühlen. Das ist echte gesellschaftliche Teilhabe.“ Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten zum Team der Beruflichen Rehabilitation der Arbeitsagentur www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe