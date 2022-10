Neue Idee: Äpfel abgeben – und edlen Olper Brand bekommen

Olpe. Die Kornbrennerei Kemper setzt weiter auf Regionalität. So entsteht eine Win-win-Situation für Apfelbaumbesitzer und den Spirituosenfabrikanten.

Das Prinzip der Regionalität gewinnt an Bedeutung. Kurze Wege sparen Energie und schützen die Umwelt. Die Kornbrennerei Kemper in Olpe möchte einen Beitrag dazu leisten und kann selbst noch Nutzen daraus ziehen. Anstatt Äpfel anderswo zu kaufen, um daraus Obstbrand zu gewinnen, geht das traditionsreiche Unternehmen in diesem Jahr einen anderen Weg.

Am Donnerstag, 13. Oktober, ist Philipp Diehl mit seiner mobilen Mosterei von 8 bis 17 Uhr auf dem Hof der Brennerei vor Ort. Apfelbaumbesitzer können ihre selbst geernteten Früchte vorbeibringen und im Lohnverfahren wird daraus Apfelsaft gepresst, der für 1 Euro pro Liter in Frischhalteboxen mit Zapfhahn abgefüllt wird. Allerdings ist Bedingung, dass jeder Anlieferer mindestens 50 Kilogramm Äpfel mitbringt. Eine kurze Anmeldung unter Telefon (02761) 837700 oder per E-Mail an pr@kempers-korn.de wird erbeten.

Und wo bleibt der Nutzen für die Brennerei? Sie kann die Abfälle verwerten. Die Reste, die bei der Saftherstellung übrig bleiben, nennt man Trester. Dieser Trester, also das ausgepresste Fruchtfleisch des Apfels und die Schalen, beinhaltet noch große Mengen Aromastoffe und den zur Alkoholherstellung wertvollen Zucker. Damit dieser Trester nicht entsorgt werden muss, wird er bei Kemper vergoren und dann zu einem Brand weiterverarbeitet. Dieser kann dann in einigen Wochen in der Brennerei erworben werden. Personen, die ihre Äpfel zur Verfügung gestellt haben, bekommen beim Pressen einen Gutschein für ein Fläschchen des Apfeltresterbrandes. Dieser kann dann in der Brennerei eingelöst werden, und der Kunde oder die Kundin hat außer dem eigenen Saft auch noch eine Spirituose aus den Äpfeln im eigenen Garten. „Regionaler und nachhaltiger geht es doch kaum“, meint Paul Rademacher von der Brennerei Kemper.

