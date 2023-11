Olpe: Wie KI-Sensoren rechtzeitig vor Hochwasser warnen

Künstliche Intelligenz in Olpe: Einer der Sensoren wurde auf dem Rathausdach angebracht. Er hilft bei der rechtzeitigen Voraussage von Starkregenereignissen.

Olpe Mit Künstlicher Intelligenz und modernster Technik wird in der Kreisstadt künftig frühzeitig vor Fluten bei Starkregen gewarnt.

Die Kreisstadt Olpe baut derzeit gemeinsam mit der Firma Nivus das Frühwarnsystem „FloodLead“ für Starkregen und Hochwasser auf. Hierzu werden an 90 Standorten im gesamten Stadtgebiet Niederschlagsinformationen mittels Sensoren gesammelt und anschließend über eine selbstlernende Künstliche Intelligenz ausgewertet.

Sonne sorgt für Energie

Die Montage der kleinen Sensoren, die mit Solarpanelen ausgestattet sind, die sie mit Energie versorgen, erfolgt an Straßenlampen oder anderen geeigneten Rohrpfosten. Optische Regensensoren erfassen die Regenintensität von Niederschlagsereignissen. Zusätzlich werden Gewässerläufe mit Sensoren versehen, um die Pegelstände aufzuzeichnen. Dabei kommt berührungslose Sensortechnik zum Einsatz.

Das sich im Aufbau befindliche Frühwarnsystem soll anhand der gesammelten Daten und in Kombination mit den Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes künftig Einsatzkräfte und Betroffene frühzeitig vor dem Eintreffen einer Unwetterfront informieren. Eine Gefahrensituation kann so bis zu 60 Minuten früher erkannt werden. In einem weiteren Schritt haben Bürgerinnen und Bürger später ebenfalls die Möglichkeit, sich über ein Onlineportal bzw. ein Meldesystem warnen zu lassen.

