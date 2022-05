Olpe: Wie wäre es mit einer „Kein-Bekenntnis-Grundschule“?

Kreis Olpe. Die Abstimmung an den Grundschulen in Olpe ist eindeutig: Die Bekenntnisgrundschulen werden nicht umgewandelt. Eine Glosse von Jörg Winkel.

Nach der Wahl am Sonntag wird, darauf wette ich, unabhängig vom Ausgang eine andere Person als Yvonne Gebauer das Schulministerium des Landes leiten. Für die Nachfolgerin oder den Nachfolger habe ich gleich einen Arbeitsauftrag: Da das Land Nordrhein-Westfalen sich nicht durchringen kann, das überkommene Modell der Bekenntnisschule abzuschaffen, sollte zumindest eine Ergänzung her. Analog zu den katholischen oder evangelischen Bekenntnisgrundschulen, von der jeweiligen Kommune getragen und ohne jedes Zutun oder eine finanzielle Beiträge der jeweiligen Kirche betrieben, könnte zumindest auch eine „Kein-Bekenntnis-Grundschule“ als zusätzliche Option eingeführt werden.

Lehrkräfte treten dann aus der Kirche aus

Hier hätten dann Kinder ohne religiöses Bekenntnis Vorrang bei der Anmeldung — auch wenn natürlich christliche, muslimische oder jüdische Kinder aufgenommen werden, aber eben nur, wenn kein bekenntnisfreies Kind mit ansonsten identischen Kriterien vor ihm auf der Warteliste steht. Und die jeweilige Schulleitung darf auch kein Bekenntnis haben - kein Problem, in der Vergangenheit war es in der Region durchaus üblich, dass Lehrkräfte konvertierten, um den einst begehrten Leitungsposten erhalten zu können. Bei der Kein-Bekenntnis-Grundschule müssten sie halt schnell noch aus der Kirche austreten, bevor die Bewerbungsunterlagen gen Arnsberg geschickt werden. Ein Modell mit Zukunft, das sicher auch in Niedersachsen auf Zustimmung stoßen würde, dem einzigen anderen deutschen Bundesland, in dem es noch Bekenntnisschulen gibt.

