Olpe: Wissen, woher der Strom gerade kommt

Olpe. Der Energie-Monitor von Westenergie lässt Verbraucher wissen, wieviel Strom gerade in der Stadt verbraucht und wie er erzeugt wird.

Wie viel Strom wird vor Ort regenerativ erzeugt und verbraucht? Die Information zeigt den Bürgerinnen und Bürgern der Kreisstadt Olpe künftig der Energie-Monitor Olpe an. Das innovative Online-Tool des Unternehmens Westenergie gibt nun, ebenso wie bereits für einige anderen Kommunen im Kreis Olpe, auch für Olpe detaillierten Aufschluss über die lokale Energiesituation.

Ziel ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung für die Nutzung von erneuerbaren Energien zu stärken und auf diese Weise die Umsetzung der Energiewende zu fördern.

+++ Lesen Sie auch: Alte Akten lüften Geheimnisse des Lütringhauser Hammers +++

Der Energie-Monitor bildet leicht verständlich und in Echtzeit die aktuellen Zahlen zur Energieerzeugung und dem Verbrauch auf einer online einsehbaren Übersicht, dem so genannten Dashboard, ab. Entsprechend sehen die Nutzerinnen und Nutzer des Tools auf einen Blick den jeweiligen Grad der Eigenversorgung, den Anteil regenerativer Energien sowie die Werte einzelner Erzeuger- und Verbrauchsgruppen.

Gleichsam transparent ersichtlich sind die Quellen, aus denen die elektrische Energie innerhalb der Stadtgrenzen produziert wird. Vergleichswerte aus anderen Tagen und Monaten ermöglichen Rückschlüsse auf die Entwicklung der Energieversorgung.

Die im Energie-Monitor präsentierten Angaben aktualisieren sich im Viertelstundentakt. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Anpassung der Grunddaten nur einmal im Jahr erfolgt, so dass beispielsweise die 2023 im Rahmen des Photovoltaik-Förderprogramms der Kreisstadt Olpe errichteten Anlagen und ihre Leistung erst 2024 im Energie-Monitor abgebildet werden.

Judith Feldner, Technische Beigeordnete der Kreisstadt Olpe: „Erneuerbare Energien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Klimafreundlichen Strom für den eigenen Verbrauch zu produzieren ist eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Energiewende, die wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten möchten. Der Energie-Monitor gibt Aufschluss darüber, wo wir in Olpe stehen. So schaffen wir Transparenz und hoffen zudem, die Motivation im Stadtgebiet zur Beteiligung an Klimaschutzprojekten zu erhöhen.“

Westenergie-Kommunalmanager Achim Loos fügt hinzu: „Die Energiezukunft ist dezentral. Städte und Gemeinden nehmen daher eine Schlüsselrolle bei der Versorgung ein. Der Monitor stellt dabei zu jeder Tages- und Nachtzeit die Eigenversorgung der Stadt dar und ist ein wichtiger Indikator zur Klimaneutralität der Stadt im Stromsektor. Die Stadt Olpe sowie die anderen Kommunen im Kreis nehmen schon jetzt, durch den transparenten Einsatz des Dashboards, eine Vorreiterrolle in NRW ein.“

Die Daten des Energie-Monitors sind über die Homepage der Stadtverwaltung https://www.olpe.de sowie die Internetseite https://westenergie.energiemonitor.de/olpe zugänglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe