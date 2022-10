Olpe: Wohnungsbrand - Frau erleidet schwere Verbrennungen

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um den Brand in der Kellerwohnung zu löschen.

Oberveischede. Bei einem Brand in einer Einliegerwohnung in Olpe-Oberveischede wird eine 60-Jährige schwer verletzt. Sie wird in eine Spezialklinik geflogen.

Eine 60-Jährige hat sich bei einem Feuer in einer Einliegerwohnung in der Straße „Am Göterberg“ in Olper Stadtteil Oberveischede schwerste Brandverletzungen zugezogen. Das erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Oliver Zeppenfeld im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Feuerwehren aus Oberveischede, Olpe und Repetal waren gegen 10 Uhr zu einem gemeldeten „Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr“ gerufen worden.

+++ Lesen Sie auch: Tag der Feuerwehr in Attendorn - Viel Action und reale Einblicke +++

Beim Eintreffen drang bereits Qualm aus den Fenstern. Sofort wurde eine Löschwasserversorgung aufgebaut. Die 60-jährige Frau wurde von einem Trupp unter Atemschutz aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Nach Aussage von Oliver Zeppenfeld erlitt die Frau Brandverletzungen 3. Grades. Nach einer Erstbehandlung vor Ort im Rettungswagen wurde sie an die Oberveischeder Straße gefahren. Dort wartete bereits der Rettungshubschrauber Christoph 25. Er flog die Schwerverletzte in eine Spezialklinik.

Rettungshubschrauber Christoph 25 flog die Schwerverletzte in eine Spezialklinik. Foto: Kai Osthoff

Währenddessen hatten die Feuerwehrkräfte mit vier Trupps die Brandbekämpfung in der Küche vorgenommen und erfolgreich das Feuer gelöscht. In den ersten Minuten nach dem Ausbruch des Feuers hatte ein Mieter des Hauses mit einem Feuerlöscher versucht, die Flammen zu bekämpfen. Das war jedoch nach den Aussagen von Zeppenfeld aufgrund der da schon starken Ausbreitung wenig erfolgreich. Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen der Feuerwehr. Der Rettungsdienst, Malteser Hilfsdienst und Polizei waren ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen angerückt. Zur weiteren Ermittlungen nach der Brandursache nahm noch am Sonntag die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe