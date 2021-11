Olpe: Yeah, yeah, yeah! - Nico Santos rockt die Stadthalle

Olpe. Die Nico-Santos-Fans mussten lange warten. Am Mittwoch endlich gab der Sänger mächtig Gas in der Olper Stadthalle.

Endlich war es soweit! Nach zweimaliger Verschiebung innerhalb von anderthalb Jahren infolge der Corona-Pandemie rockte Nico Santos, 2018 der meistgespielte Künstler im deutschen Radio, am Mittwochabend die Bühne der Olper Stadthalle. „Willkommen in 2021“ begrüßte er seine Fans nach dem Auftakt mit seinem Mega-Hit „Play with Fire“. Yeah! Yeah! Yeah! ... so die Antwort des tobenden Publikums im Alter von zehn Jahren bis über 50 Jahren.

In der Kreisstadt feierte Santos sozusagen Bergfest seiner Tour 2021. Hier war wohl auch der kleinste Konzertsaal mit immerhin rund 1000 Besuchern. Den Anfang machte Frankfurt. Finale der Tour ist in Hamburg.

