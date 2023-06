Olpe: Zeugin verjagt Fahrraddiebe

Fahrraddiebe haben am Donnerstag in Olpe zugeschlagen. Eine Zeugin sorgte dafür, dass das entwendete Pedelec dem Besitzer zurückgegeben werden konnte.

Eine Zeugin hat am Donnerstag an der Bergstraße in Olpe den Diebstahl eines Pedelecs verhindert. Sie hatte gegen 18.30 Uhr beobachtet, wie sich vier Jugendliche an einem fremden elektromotor-unterstützten Fahrrad zu schaffen machten. Als die Frau die Jugendlichen ansprach, warfen diese das Zweirad zur Seite und flüchteten unerkannt.

Bei den vier Flüchtigen handelte es sich um drei männliche und eine weibliche Person. Dabei soll einer der männlichen Täter auffallend korpulent gewesen sein. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Das Fahrrad wurde wenig später an den Besitzer übergeben. Dieser hatte den Diebstahl zwischenzeitig bemerkt und sich gegen 18.45 Uhr telefonisch bei der Polizeileitstelle gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02761) 92690 entgegen.

