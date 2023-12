Olpe Dr. Gerd Franke von der Linden- und der Franziskus-Apotheke überreichte 3000 Euro an das Elbener Ehepaar Halfar für deren Aktion.

Unter dem Motto „Therapie und Auszeit für alle“ möchten Alexandra und Tim Halfar aus Elben (von links) in Rothemühle ihre Vision verwirklichen, Familien mit beeinträchtigten Kindern eine besondere, gemeinsame Zeit zu verschaffen. Den hierfür kürzlich gegründeten Förderverein „Timao“ unterstützen die Linden- und die Franziskus Apotheke Olpe, Inhaber Dr. Gerd Franke (rechts), mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro: „Familie Halfar hat vor, ein ganz besonderes Projekt auf die Beine zu stellen, wobei mein Team und ich sie sehr gern unterstützen“, so Dr. Franke, der den Scheck gemeinsam mit Apothekerin Monika Hartebrodt (2. von rechts) aus der Linden-Apotheke überreichte. Tim Halfar freut sich über die großzügige Spende und hofft auf weitere Unterstützung. Informationen zum Verein und zum geplanten Projekt gibt es unter www.timao.info.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe