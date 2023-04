Olpe: Zwei Autos zusammengekracht – 19-Jährige verletzt

Dahl-Friedrichsthal. In Dahl-Friedrichsthal sind am Sonntagabend zwei Autos auf der L 512 kollidiert. Die Unfallverursacherin kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und eine nach ersten Angaben der Polizei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr im Olper Stadtteil Dahl-Friedrichsthal.

Nach Informationen der Polizei vor Ort, war eine 19-jährige Mercedesfahrerin auf der Koblenzer Straße (L 512) von Wenden-Gerlingen in Richtung Olpe gefahren. Nachdem sie auf an der Kreuzung Friedrichsthaler Straße erst geradeaus in Richtung Olpe fahren wollte und dann doch in letzter Sekunde nach links in die dortige Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Toyota-Hilux, dessen 42-jährige Fahrerin von Olpe in Richtung Gerlingen unterwegs war. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen geborgen werden mussten.

+++ Lesen Sie auch: Lennestadt: Kind (6) läuft auf Straße und wird angefahren +++

Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Eine Spezialreinigungsfirma wurde zur Reinigung der Fahrbahn bestellt.

Die Mercedes-Fahrerin erlitt nach ersten Angaben leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe