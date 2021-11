Einbruch Olpe: Zwei Einbrüche in Wohnungen mitten am Tag

Olpe. Unbekannte sind im Raum Olpe in zwei Wohnungen eingebrochen. Beide Einbrüche ereigneten sich am Tag. Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch, 3. November, haben sich am Nachmittag gleich zwei Wohnungseinbrüche in Olpe ereignet. Den ersten Einbruch bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Kornstück“ in Waukemicke gegen 16.20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen hier Unbekannte zwischen 13.50 Uhr und 16.20 Uhr in die zu dem Wohnhaus gehörende Einliegerwohnung ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. An dem Wohnhaus entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Schlugen die Glastür ein

Ein weiterer Tageswohnungseinbruch hat sich in der Seminarstraße zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr ereignet. Hier verschafften sich Unbekannte über eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Dafür schlugen sie die Glastür ein und drangen so in die Räume ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld.

+++ Weitere Nachrichten aus Olpe lesen Sie hier +++

Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung. An dem Haus entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.In beiden Fällen sicherte die Kriminalpolizei Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe