Olpe: Zwei Frauen beim Einkauf von Taschendieben bestohlen

Taschendiebe trieben am Wochenende in Olpe ihr Unwesen. Wie die Polizei mitteilte, sind am Samstag Vormittag zwei Frauen während ihres Einkaufsbummels in Olpe um ihre Geldbörsen „erleichtert“ worden. Beide Frauen hatten sich kurz hintereinander in einem Bekleidungsgeschäft an der Kölner Straße in Olpe aufgehalten und ihre Geldbörsen in ihren Handtaschen mit sich geführt. Als sie in dem Geschäft bezahlen wollten, stellten sie den Diebstahl fest und erstatteten Anzeige auf der Polizeiwache Olpe.