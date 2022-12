Olpe: Zwei Verletzte nach Frontal-Kollision

Olpe. Aus ungeklärter Ursache kam ein 78-jähriger Autofahrer mit seinem schweren Geländewagen auf die Gegenfahrbahn und verursachte dort einen Unfall.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Straße Im Osterseifen in Olpe sind am Donnerstagmittag zwei Personen verletzt worden. Nach Aussage der Polizei war nach ersten Erkenntnissen ein 78-Jähriger mit einem Jeep „Grand Cherokee“ aus Richtung Griesemert gekommen. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er nach links von seiner Fahrbahn ab und prallte dort frontal mit einem Mercedes der A-Klasse zusammen. An dessen Steuer saß ein 82-Jähriger. Er und seine 81-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

+++Lesen Sie auch: Wintereinbruch fordert Tribut - neun Unfälle im Kreis Olpe

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Jeep-Fahrer blieb unverletzt.

Für die beiden nicht mehr fahrbereiten Unfallwagen wurden Abschleppdienste bestellt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde im weiteren Verlauf noch die Feuerwehr Olpe alarmiert, die mit einem Fahrzeug anrückte. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes von der Kreuzung Richtung Rhode und dem Abzweig auf die Griesemert gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe