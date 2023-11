Olper Autofahrer flüchtet im Drogenrausch vor der Polizei

Olpe/Eichhagen. Die Polizei will in Eichhagen in der Nacht einen Autofahrer kontrollieren. Doch dieser beschleunigt sein Auto und flüchtet.

Am 1. November gegen 2:50 Uhr sollte ein Pkw in Eichhagen durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer aus Olpe missachtete jedoch die Anhaltezeichen und beschleunigte seinen Pkw auf der Landesstraße 512 in Fahrtrichtung Olpe. Im Innenstadtbereich Olpe konnte das Fahrzeug durch die eingesetzten Polizeibeamten gestoppt werden.

Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergaben Ermittlungen, dass der Pkw kurz vorher entwendet wurde. Die Fahrzeuginsassen wurden zur Polizeiwache nach Olpe verbracht, wo dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

