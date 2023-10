Olper Feuerwehrmusiker beenden dreijährige Pause

Nach drei Jahren Pause präsentiert der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Olpe erstmals wieder sein Jahreskonzert in der „guten Stube“ der Kreisstadt. In einer Pressekonferenz informierten (v. l.) Musikzugführer Sebastian Römer, Dirigent Andreas Reuber und Christoph Ohm aus dem Programmausschuss über den Abend, der unter dem Motto „Fusion of Elements“ steht.

Olpe. Erstmals seit 2019 spielt das Olper Vorzeige-Orchester wieder in der Stadthalle zum großen Jahreskonzert auf. Es weist einige Besonderheiten auf.

Liebhaber sinfonischer Blasmusik sowie Fans des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Olpe werden diesen Termin in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst haben: das Jahreskonzert in der „guten Stube“ der Kreisstadt, das traditionell im Dezember stattfindet. Nun endlich ist es wieder so weit und das Orchester spielt nach 2019 und drei Jahren Pause unter der bewährten Leitung von Andreas Reuber in der Stadthalle wieder auf.

+++ Lesen Sie auch: Brand in Zwischendecke: Feuerwehr Olpe rettet Ehepaar aus Wohnung +++

„Fusion of Elements“, so heißt der Abend, der Konzertgenuss auf höchstem Niveau verspricht. „So wie die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde in ihrer Gegensätzlichkeit ein harmonisches Gleichgewicht bilden, vereinen wir mit unserem Konzertprogramm eine Vielfalt musikalischer Elemente“, erklärt Christoph Ohm, Mitglied im Programmausschuss. Dirigent Andreas Reuber dazu: „Erst durch die vermeintlichen Gegensätze wird die Musik zu einem großen Ganzen. Das wollen wir unserem Publikum auf unserer musikalischen Reise zeigen.“

Eröffnen wird das Orchester den Abend mit dem emotional überwältigenden Stück „The Night Window“ aus dem Film „1917“ von „Skyfall“-Regisseur Sam Mendes. Die Musik dazu schrieb Thomas Newman, der damit seine 15. Oscar-Nomination verbuchte. Nach der dramatischen „Heroie Fanfare“ und dem fetzigen Graf-Luckner-Marsch („Seeteufel“) folgen in diesem ersten Teil des Abends, der traditionell eher konzertant gestaltet ist, anspruchsvolle Stücke wie das mit vielen Effekten ausgestattete „The Ghost Ship“ oder auch „Nazea Lindes“, die sich beide auf unterschiedliche Weise mit den vier Elementen auseinandersetzen. Im zweiten Teil präsentiert das Orchester unter anderem ein Medley als Würdigung der unvergessenen Whitney Houston sowie „Thriller“ von dem ebenso unvergessenen Michael Jackson.

67 Mitglieder im Orchester

Mit „Latin Fire“ – ein mehr als 13 Minuten währendes Stück, das Sebastian Middel eigens für das Olper Orchester arrangierte und das den fulminanten Abschluss des Konzertabends bildet – kommt „südamerikanisches Feuer in die Stadthalle“, erläutert Musikzugführer Sebastian Römer. „Uns ist es wichtig, unserem Publikum nach langer Konzertpause die gewohnte Qualität und Abwechslung zu bieten. Wir freuen uns jetzt schon riesig auf unser Konzert.“ Dirigent Andreas Reuber ergänzt: „Die sinfonische Blasmusik hat sich extrem weiterentwickelt. Die Instrumentation hat sich verändert, der Ausbildungsstand der Musiker ist sehr gut. Da ist viel möglich. Die Japaner, die Spanier, aber auch die Sauerländer, so wie Sebastian Middel, dessen Arrangements wir uns sehr gerne bedienen, sind hervorragende Komponisten, die wissen, wie man ein Orchester einsetzt. Konzerte wie das unsere bewegen sich heute Richtung Programmmusik. Mit einem roten Faden, gut zu hören und jedes Register fordernd.“ 67 Musikerinnen und Musiker umfasst das große Orchester des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Olpe. Einige Jugendliche sind zum ersten Mal beim Jahreskonzert mit auf der Bühne.

Das ergreifende Werk „13 Minuten im Frühling – Stille“ in Erinnerung an die Bombardierung der Stadt Olpe zum Ende des Zweiten Weltkriegs, verschiedene Schützenfeste oder das Konzert zur 50. Muggelkirmes sind nur einige Beispiele aus dem diesjährigen Spielplan des Orchesters. Gleichwohl bedarf es zum anspruchsvollen Jahreskonzert einer speziellen Vorbereitung. Seit September stehen die Proben an, momentan an jedem Wochenende von freitags bis sonntags als Tuttiproben oder als Satzproben in den einzelnen Registern mit eigens verpflichteten Dozenten. „Es muss ein Spielfluss entstehen, es muss sich alles setzen. Überhaupt ist es spannend, nach 2019 und so langer Zeit endlich wieder in der Stadthalle zu spielen“, so Dirigent Andreas Reuber.

Erstmals keine Tische

Neu in diesem Jahr ist, dass es, anders als es die Konzertbesucher bisher gewohnt sind, keine Tische, sondern eine Reihenbestuhlung mit freier Platzwahl geben wird. „Der Geräuschpegel bei Tischen ist schon gegeben und mitunter auch störend. Wir möchten ausprobieren und schauen, wie ein anderes Konzept ankommt“, erklärt Sebastian Römer. Nach dem Konzert wird statt einer Band DJ Desire auflegen. „Eine After-Show-Party für Orchester und Publikum ist also garantiert“, verspricht der Musikzugführer.

Info:

- Das Jahreskonzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Olpe findet statt am 2. Dezember in der Stadthalle Olpe. Am 17. Dezember folgt das Wiederholungskonzert.

- Einlass ist jeweils um 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

- Vorverkauf ab 6. November bei „Olpe Aktiv“ sowie allen Mitgliedern des Musikzuges.

- Erwachsenenkarten kosten 15 Euro, Schülerkarten (6 bis 18 Jahre) kosten 10 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe