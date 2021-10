Olper Gartenexperte: Warum der Lebkuchenbaum besonders ist

Der Lebkuchenbaum riecht in Verbindung mit einer feuchten Witterung nach Zimt und Lebkuchen, daher der Name.

Kreis Olpe. Der Lebkuchenbaum wechselt seine Farbe von grün nach rot-gelb recht früh und bildet einen deutlichen Kontrast zu anderen Pflanzen.

Wieder Herbstzeit – oder wie meine Frau sagt: Alles hat seine Zeit. Das Jahr über eher unscheinbar und einfach nur grün. Langweilig kann man zwar nicht sagen, aber beim Lebkuchenbaum muss man bei der Blüte, die vor dem Blattaustrieb an den Blattachsen sitzen, schon etwas genauer hinschauen.

Das Laub ist dicht und in einem schönen hellen Grün. Fällt es im Herbst vom Baum, riecht es in Verbindung mit einer feuchten Witterung nach Zimt und Lebkuchen, daher der Name. Aber bevor das Laub fällt, hat der Lebkuchenbaum seine Glanzzeit. Das Farbenspiel seiner Herbstfärbung ist unglaublich. Dabei beginnt der Wechsel der Blattfarbe von grün nach rot-gelb schon recht früh und bildet so einen deutlichen Kontrast zu den anderen Pflanzen, deren Laub noch grün ist.

Dadurch leuchtet die Farbenpracht des Lebkuchenbaums um so mehr und ist eine echte Augenweide. Leider nicht sehr lange, denn das Laub fällt nach der Verfärbung relativ schnell vom Baum. Aber sei es drum, alles hat seine Zeit und wenn sie auch nur kurz ist, ist sie trotzdem unheimlich schön, die Zeit der Herbstfärbung vom Lebkuchenbaum. Der Wechsel der Jahreszeiten und die damit verbundenen Veränderungen im Garten sind immer wieder das Besondere am Beruf des Landschaftsgärtners. Vom Frühling bis zum Herbst einfach grün kann man gut tolerieren, wenn man weiß, dass dann ein weithin sichtbares, leuchtendes Farbenkleid am Lebkuchenbaum entsteht.

Im Herbst Blumenzwieblen pflanzen

Diesen Umstand muss man bei der Gestaltung mit Pflanzen berücksichtigen. Wenn ich weiß, dass im Winter die Blätter von Laubbäumen abfallen und alles etwas kahl aussieht, ist man gut beraten, bei der Bepflanzung eines Gartens einige immergrüne Nadelgehölze oder Pflanzen mit immergrünen Blättern einzustreuen. Wenn ich es im Frühling bunt und vielfältig haben möchte, dann muss ich im Herbst Blumenzwiebeln pflanzen. Auch da kommt es auf eine Mischung an. Natürlich kann man nur eine Sorte von Narzissen, Tulpen und Co. pflanzen, um dann zur Blütezeit einen auffälligen Akzent im Garten zu setzen. Aber man kann auch hier die unterschiedlichen Blütezeitpunkte, Farben und Größen berücksichtigen. Dadurch bringen Sie viel länger Farbe in den Garten und wenn die Farbtöne aufeinander abgestimmt sind, ergibt sich ein tolles Bild.

Die Mischungen kann man sich selbst zusammenstellen. Dabei immer daran denken, dass Sie ausreichend Stückzahlen verwenden sollten, den drei oder fünf Tulpen im Garten sehen eher mickrig als farbenprächtig aus. Denken Sie bitte auch daran, Tulpen gehören nur ins Beet, Narzissen gehen auch im Rasen und wer Wühlmäuse hat, nimmt nur Narzissen. Bleiben wir aber noch einmal bei dem Wechsel der Jahreszeiten und den Veränderungen im Garten. Wer im Winter oder Frühling seine Apfelbäume schneidet, der freut sich schon auf den Herbst, wenn er die Äpfel ernten kann. Wer mit einem Frühbeetkasten arbeitet, freut sich schon darauf, zeitnah den ersten, eigenen Salat genießen zu können.

Vorfreude auf den Sommer

Wer im Frühling Buschbohnen in die Erde bringt, freut sich darauf, diese im Sommer zu ernten. Wer im Herbst oder Frühling seine Hortensien tief über dem Boden abschneidet, der freut sich darauf, sie wieder wachsen zu sehen und auf die prächtigen Blüten im Sommer. Und manchmal freut man sich zweimal. Ich denke daran, weil ich gerade unser Eichhörnchen sehe, dass durch den Garten saust um sich Walnüsse zu holen, die vom Baum gefallen sind. Das Eichhörnchen freut sich auf den Herbst, um Nüsse zu sammeln und dann noch einmal, wenn es das Versteck wiederfindet, in dem es den Vorrat angelegt hat. Alles hat seine Zeit – also sollten wir uns auf das freuen, was als nächstes kommt.

Ihr Thomas Kramer

