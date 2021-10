Olper Gartenexperte: Wie ein Birnbaum als Raumteiler dient

Der Birnbaum im Garten unseres Experten Thomas Kramer wurde am Spalier gezogen. Das bedeutet, dass sie einen normalen Stamm bis zu einer Höhe von 1,80 m hat und darauf ein aus Bambusstäben angebrachtes Spalier von 2 Mal 2 Metern sitzt, an dem die Äste des Birnbaums waagerecht befestigt sind.

Kreis Olpe. Der Olper Fachmann Thomas Kramer hat im Frühjahr in seinem Garten einen Birnbaum gepflanzt. Warum er das getan hat, erklärt er hier.

Na, erinnern Sie sich noch? Leute um meinen Jahrgang herum haben es alle auswendig lernen müssen. Ob das heute noch der Fall ist, weiß ich nicht, aber zu meiner Schulzeit gehörte es dazu, Theodor Fontane und sein: „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldenen Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit….“

Ich komme darauf, weil ich im Frühling einen Birnbaum in meinem Garten gepflanzt habe, der schon jetzt im Herbst trägt und wir leckere Birnen ernten können. Sie leuchten zwar nicht weit und breit, aber wenn die Sonne auf die Früchte scheint, fallen sie doch auf. Dabei ging es bei der Auswahl des Baums gar nicht um das Ernten, sondern um die Form der Pflanze. Ich brauchte eine räumliche Trennung vom Balkon aus in den Garten, so etwas wie einen Raumteiler.

Er sollte nicht zu üppig und zu dicht sein. Auf keinen Fall sollte es wirken wie eine geschlossene Wand. Entschieden habe ich mich dann für besagte Birne, die am Spalier gezogen wurde. Das bedeutet, dass sie einen normalen Stamm bis zu einer Höhe von 1,80 m hat und darauf ein aus Bambusstäben angebrachtes Spalier von 2 mal 2 Metern sitzt, an dem die Äste des Birnbaums waagerecht befestigt sind. In Verbindung mit den Blättern bildet der Baum so die gewünschte Trennung und wirkt trotzdem luftig und leicht.

An Hauswänden oder Mauern befestigt

Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass mit einfachen Schnitten der Baum so reduziert, dass er bleibt, wie er ist und somit dauerhaft die Rolle des Raumteilers übernimmt. Natürlich hätte ich auch einen anderen am Spalier gezogenen Baum wie Linde, Amberbaum oder Hainbuche nehmen können, aber die Birne wurde es, weil ich die Früchte praktisch im Vorbeigehen vom Balkon aus ernten kann. Ist ganz praktisch, so ohne Leiter. Das ist übrigens auch der Grund, warum Obstgehölze am Spalier in vielen alten Gärten zu sehen sind. Dort setzt das Spalier aber viel tiefer an und ist meistens nicht höher als 2 bis 2,5 Meter.

Ich habe sie schon gesehen praktisch wie eine Hecke, mit Streben ähnlich wie man sie im Weinberg findet. Meistens werden sie aber an Hauswänden oder Mauern befestigt. So sind sie einerseits geschützt und bekommen mehr Wärme, die von den Mauern abgegeben wird. Immer darauf achten, dass sie insgesamt ausreichend Sonne bekommen. Bei längerer Trockenheit sollten sie immer wieder mal mit einer Kanne Wasser helfen.

Bei Birnen gibt es aber grundsätzlich noch etwas, dass beachtet werden muss und immer eine Frage zum Thema Pflanzenschutz bei der mündlichen Prüfung von Landschaftsgärtnern ist. „An meinem Birnbaum sind so braune Flecken an den Blättern. Was könnte das sein?“ „Birnengitterrost.“ „Richtig! Und was kann man dagegen tun?“

Zier-Wachholderpflanzen in der Nähe entfernen

Es ist eine Pilzinfektion, die nicht so einfach zu bekämpfen ist. Als erstes müssen alle Zier-Wachholderpflanzen in der Nähe entfernt werden, denn dort überwintern die Sporen des Pilzes. Der Gemeine Wachholder (Juniperus communis) ist davon nicht betroffen. Dazu muss man wissen, dass die Sporen locker eine größere Reichweite überwinden können und Nachbars Garten kein Problem für sie darstellt. 500 Meter sind je nach Windstärke möglich.

Man muss darauf achten, dass der Birnbaum gesund bleibt, ausreichend Nährstoffe und Wasser hat, denn stressfreie Bäume werden durch den Pilzbefall viel weniger geschädigt als ungepflegte Exemplare. Der Pilz kann zwar den Baum insgesamt schwächen und manchmal auch die Ernte reduzieren, aber absterben lässt er gesunde Bäume so leicht nicht, es sei denn, der Befall ist sehr stark und über einen langen Zeitraum. Es gibt im Handel zugelassene Spritzmittel gegen den Pilz, aber am wichtigsten ist das Unterbrechen der Infektionskette. Wenn Sie auf die Frage eines Prüfers zum Thema Birnengitterrost so antworten, haben Sie den Teil schon mal bestanden.

Viel Spaß beim Gärtnern und bleiben Sie fröhlich. Ihr Thomas Kramer

