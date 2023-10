Olper Gasthaus Tillmann: Eröffnungstermin steht

Olpe. Der neue Wirt, Christian Ames, hat nun die Öffnungszeiten bekanntgegeben. An zwei Tagen der Woche bleibt die Gaststube aber zu.

Die Neueröffnung des Gasthauses Tillmann hat einen Termin. Eigentlich sollte schon Ende September der Betrieb wieder aufgenommen werden, doch hat sich die Neueröffnung um einen knappen Monat verzögert. Der neue Pächter, Christian Ames, öffnet die historische Gaststube in dem 1795 errichteten Gebäude an der Kölner Straße in Olpe nun erstmals am Donnerstag, 26. Oktober, um 17 Uhr.

Geöffnet wird künftig mittwochs und donnerstags von 17 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 17 bis 3 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10.30 bis 20 Uhr. Montag und Dienstag ist Ruhetag im Gasthaus Tillmann.

