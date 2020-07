Olper Grüne gründen einen eigenen Ortsverband

Olpe. Die Mitgliederzahlen stiegen in den letzten Monaten stark an. Deshalb haben die Olper Grünen nach 20 Jahren wieder einen Ortsverband gegründet.

„Aufgrund der sehr positiven Mitgliederentwicklung in den letzten Monaten“, so schreiben die Grünen in der Stadt Olpe in einer Pressemitteilung, „war es an der Zeit, nach über 20 Jahren wieder einen eigenständigen Ortsverband der Grünen zu gründen.“ Jetzt war es soweit, und der Ortsverband wurde aus der Taufe gehoben. Auch im Verlauf der Sitzung konnten wieder zwei neue Mitglieder in den neuen Ortsverband Olpe aufgenommen werden. Dem neuen Vorstand gehören die beiden Vorsitzenden Melanie Kleine und Hans Nenne an, sowie Kassierer Holger Thamm.

Zaklina Marjanovic, Spitzenkandidatin der Grünen bei der Kommunalwahl, und Bürgermeisterkandidat Matthias Koch zeigten sich mit dem Verlauf der Versammlung und der Gründung des Ortsverbandes sehr zufrieden. Beide warfen den Blick voraus auf die anstehenden Wochen bis zur Kommunalwahl am 13. September und baten die Anwesenden um tatkräftige Unterstützung im Wahlkampf.

Stärkung des Radverkehrs

Den Auftakt zur Gründungsversammlung im Kolpinghaus, Olpe machte die Gastrednerin, Grünen-Landtagsabgeordnete Josefine Paul. Josefine Paul wusste dabei von einem positiven Mitgliedertrend in ganz NRW zu berichten. In ihrem Vortrag hob sie einige Aspekte hervor, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen. Vielerorts seien plötzlich konkrete Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs möglich geworden. Dies sei umso wichtiger, da der Klimawandel keine Corona-Pause mache und die Anstrengungen zum Schutz des Klimas weiter verstärkt werden müssten.

Andererseits habe die Corona-Krise auch gezeigt, dass es ein großes Defizit bezüglich der Arbeitsbedingungen und der Vergütung von Pflege- und Krankenberufen gebe und es mit einem Einmal-Bonus nicht getan sei.

Man brauche eine nachhaltige klima- und sozialpolitische Wirtschaftsförderung für die Zeit nach Corona, forderte Paul.