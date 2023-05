Olper Hütte: Miete von unter 7 Euro angepeilt

Düsseldorf/Olpe. Ina Scharrenbach traf in Düsseldorf Vertreter der Genossenschaft, um Fragen zu klären. Öffentliche Mittel sollen niedrige Mieten ermöglichen.

Gemäß einstimmigem Ratsbeschluss haben im Juni 2022 die Stadt Olpe, die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden und die Pyramis Immobilien Entwicklungs-GmbH aus Münster gemeinsam die „Quartiersgenossenschaft Olper Hütte“ gegründet. Das Ziel der Genossenschaft: Auf einem 8600 Quadratmeter großen ehemaligen Industriegrundstück an der Olper Hütte bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Auf dem Gelände sollen sowohl Doppelhaushälften als auch Reihenhäuser und klassische Mietwohnungen entstehen.

Bei einem Gespräch im Landtag mit Verantwortlichen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung in der vergangenen Woche haben Bürgermeister Peter Weber sowie Michael Kirchner, Vorstand der Quartiersgenossenschaft, Frank Beckehoff, ehemaliger Landrat des Kreises Olpe und nun Projektleiter der Quartiersgenossenschaft, und der direkt gewählte Landtagsabgeordnete Jochen Ritter (CDU) Bauministerin Ina Scharrenbach das geplante Projekt vorgestellt. Die Ministerin zeigte sich erfreut, dass mit diesem Projekt bezahlbarer Wohnraum geschaffen und die vom Landtag bereitgestellten Mittel der öffentlichen Wohnraumförderung in Anspruch genommen werden sollen.

Im Zuge des Treffens, so eine Pressemitteilung der Stadt, „konnten die Beteiligten offene Fragen klären und Eckdaten definieren“. Anhand der öffentlichen Wohnraumförderung, so die Mitteilung weiter, soll ein Mietzins von unter 7 Euro pro Quadratmeter erreicht werden. Bürgermeister Peter Weber war nach dem Besuch in Düsseldorf zufrieden: „Die positive Haltung des Ministeriums ist eine gute Grundlage zur weiteren Planung. Nun gilt es, möglichst kurzfristig den Abriss der bestehenden Hallen und die Sanierung der Fläche vorzubereiten. Spätestens im Herbst möchten wir den entsprechenden Bauantrag für die neuen Gebäude einreichen.“

