Olper Kindergärten leben den Gedanken des heiligen Martin

Olpe Die sechs katholischen Einrichtungen im ehemaligen Pastoralen Raum Olpe sammeln Lebensmittel und Spenden für den „Warenkorb“.

Zahlreiche Grundnahrungs- und Pflegemittel, Konserven, Säfte, Tee, Kaffee, aber auch Lebensmittel, die Kinder lieben, wie Schokolade, Müsli, Kakao und vieles mehr, wurde von Kindergartenkindern und ihren Familien aus den sechs katholischen Kindergärten des ehemaligen Pastoralen Raums Olpe gesammelt und im jeweiligen Kindergarten abgegeben. Diese Sach- und auch Geldspenden wurden nach dem St.-Martins-Fest an die Organisatoren der Ökumenischen Initiative „Warenkorb“ überreicht. In den Kindergärten wird damit die Geschichte des heiligen Martin aufgegriffen und in praktizierte Nächstenlieben umgesetzt, um das Teilen mit armen Menschen zu vermitteln. Im „Warenkorb“ werden bedürftige Menschen aus Olpe, Wenden und Drolshagen mit Nahrungsmitteln versorgt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe