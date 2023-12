Olper Kultfestival „Between the days“ – Das ist das Programm

Olpe Rockfans freuen sich jedes Jahr auf das Olper Kultfestival „Between the days“. Es gibt wieder Livemusik abseits des Mainstreams.

Eine feste Größe im Terminkalender ist für viele Rockfans seit Jahren das Olper Kultfestival „Between the days“. Auch in diesem Jahr gibt’s zwischen Weihnachten und Neujahr gute Livemusik abseits des Mainstreams - „Club 574“ sei Dank. Die Olper Kulturgesellschaft präsentiert am Freitag, 29. Dezember, im „Drehwerk“ die 47. Folge von „Between the Days“. Auf zwei Bühnen sind insgesamt fünf Bands zu hören.

Aus Santiago de Chile stammt ein Frauen-Duo, das bereits Tourneen in den USA, Kolumbien, Europa und Chile absolviert hat und sogar im Vorprogramm von „Kiss“ und „Guns ‚n‘ Roses“ zu hören war: „Frank‘s White Canvas“. Francisca Torés (Schlagzeug) und Karin Aguilera (Gesang/Gitarre) liefern ungeschliffenen und ehrlichen Pop-Rock mit Power satt. „White Canvas“, die weiße, unbeschriebene Leinwand, stehe für die Chance, sich selbst in den härtesten Zeiten neu zu orientieren, sagen sie. Seit dem Sommer sind Francisca Torés und Karin Aguilera auf ausgesuchten Festivals in Deutschland unterwegs. Auf große BRD-Tournee geht es dann im kommenden Jahr.

Praktisch permanent auf Tour ist „Daily Thompson“. Das Noise-Rock-Trio hinterließ unter anderem beim Freak-Valley-Festival, bei „Stoned From The Underground“, beim „Desertfest Belgium“ und beim „Orange Blossom Special Festival“ seine musikalische Visitenkarte. „Daily Thompson“ wurde im Jahre 2013 vom Gitarristen Dany Zaremba und der Bassistin Mercedes „Mephi“ Lalakakis gegründet. Beide singen auch. Seit 2022 sitzt Thorsten Stratmannn am Schlagzeug. Der Sound des Trios ist ein Mix aus Noise, Indie-Blues und Stoner-Rock – immer mit „WahWah-“ und „Distortion-Attacken“.

Mit energiegeladenem Folkrock wartet das Septett „Ticket to Happiness“ auf. Jan Philipp Bäumer (Gesang), Patrick Helle (Mandoline/Gitarre/Gesang) Yannick Helle (Banjo/Gitarre/Gesang) Mona Theyssen (Violine/Gesang), Stefan Schwarzinger (Kontrabass), Johannes Zinn (Gitarre/Gesang) und Benny Schmitges (Schlagzeug) präsentieren schnelle tanzbare Folksongs, gefühlvolle Balladen und virtuosen Instrumentalnummern. Ihr Auftritt bei „Between the Days“ ist gleichzeitig das Release-Konzert zur Veröffentlichung der neuen Single „Hoch das Glas“.

Anfang 2018 trafen sich die Sängerin Inga Nelke und die beiden Gitarristen Thorsten Dohle und Felix Will auf einer Session in einem Kölner Proberaum und kreierten eher zufällig einen Sound, der irgendwo zwischen Shoegaze, Kraut- und Psychedelic-Rock andockt und den DIY-Spirit der „Punk- und New Wave-Ära“ atmet. Ihre Musik nannten sie Fuzzwave und sich selber „Gong Wah“, was ein paar Monate später dem Bassisten Giso Simon und dem Schlagzeuger Nima Davari zu Ohren kam. Seitdem sind die Post-Punker zu fünft. ​Im Herbst 2020 erschien ihr Debüt-Album „Gong Wah“, 2022 folgte „A Second“.

Mit „geklauten Songs“

Als „beste Boyband im Kreis Olpe“ bezeichnet sich augenzwinkernd das Olper Akustik-Punk-Trio „Donnerlittchen“. Conrad Kesten (Schlagzeug), Matthis Reichstein (Bass/Gesang) und Alexander Schwegel (Gitarre/Gesang) kommen mit – so wörtlich – „geklauten Songs von irgendwelchen anderen Bands“ und „eigenen Welthits und Kassenschlagern“ auf die Bühne.

Das Olper Traditionsfestival beginnt am 29. Dezember um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt’s im Vorverkauf für 15 Euro bei Olpe Aktiv und Eventim sowie am 29. Dezember für 18 Euro an der Abendkasse.

Bevor das Festival offiziell beginnt, bieten das „Pop Board NRW“ und der „Club 574“ ab 18 eine Gesprächsrunde mit Informationsaustausch zum Thema „Flinta* in der Pop- und Rockmusik“ an. Interessierte können sich unter club574@web.de anmelden. Das „Pop Board“ ist eine Interessenvertretung der Popmusik und wird vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert.

