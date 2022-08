Olper Kultursommer: Jetzt geht es los - Mit dieser Band

Den Auftakt bildet das Brass-Ensemble „Men in Blech“ mit ihrem Programm „Brasslett“ am 4. August.

Olpe. Der Marktplatz im Herzen von Olpe wird an den vier Donnerstagen im August wieder zur großen Schaubühne.

Die Vorfreude auf den Olper Kultursommer ist groß. So wird der Marktplatz im Herzen von Olpe an den vier Donnerstagen im August wieder zur großen Schaubühne großartiger Live-Musik. „Wir freuen uns sehr darauf, im Sommer ein buntes Programm verschiedener Genres anbieten zu können und somit beste Unterhaltung in einer schönen Atmosphäre zu garantieren. Natürlich bleibt der Eintritt frei.“, so Klarissa Hoffmann, Leiterin des Amtes Stadtmarketing und Kultur, das diese Veranstaltung nunmehr seit fast 20 Jahren organisiert.

Den Auftakt bildet das Brass-Ensemble „Men in Blech“ mit ihrem Programm „Brasslett“ am 4. August - ausgelassene Stimmung garantiert. Wie die Verschmelzung aus „Brass“ und „Ballett“ vermuten lässt, wird hier nicht nur musiziert, sondern auch getanzt. Acht fetzige Musiker kombinieren Rock, Funk, Pop und klassische Musik mit Tanzstilen wie Hip-Hop, Salsa und Street Dance.

Live Performances von Roxette

Wer kennt nicht die No. 1 Hits „The Look“, „Joyride“, „It Must Have Been Love“ und „Listen To your Heart“. Roxette ist nach ABBA eine der erfolgreichsten schwedischen Bands aller Zeiten. CRASH! BOOM! BANG! hat es sich zum Ziel gesetzt, diese wunderschönen Ohrwurm- Melodien als Tribute Show in einer nie da gewesenen Qualität wieder auf die Bühne zu bringen. Darauf können sich die Besucher des Olper Kultursommers am 11. August freuen. Authentische Synth- und Drumsounds, wuchtige Gitarren, mehrstimmiger Gesang, gepaart mit der Energie der originalen Live Performances von Roxette. Das alles wird präsentiert von einer Band, deren Spielfreude ansteckend ist und nur noch getoppt wird von der unglaublichen Stimme von Lidia Lingsted als Marie. Am 18. August folgt dann eine große 60er-Jahre-Show mit „The Black Byrds“, die die Platten der besten Musik-Ära aus dem Keller gezogen und sie zur Religion gemacht haben.

Im Rahmen des Olper Kultursommers zelebrieren sie die Sixties in ihrer rauen Art - wie in den Sechzigern in den verrauchten Clubs der Reeperbahn. Keine Lichtshow, kein Subwoofer-Spektakel, kein technischer Schnickschnack. Purer, roher Garagenrock, der Spaß macht. Das Portfolio der Band lässt sich sehen, auf ihrem Streifzug durch die 60er Jahre erlebt das Publikum die großen Hits der Beatles, Rolling Stones, Monkees und von The Who. Den Abschluss der Open-Air-Konzerte „Donnerstags auf dem Marktplatz“ bildet das Rockkonzert der Band „Hörgerät“ aus Mudersbach. Seit 2003 rockt die Gruppe nun schon mit ihrem „Deutsch-Programm“ und hat sich in dieser Zeit zu einer der beliebtesten Deutsch-Rock-Bands etabliert. Kein bisschen leiser, kein bisschen ruhiger - ob Cover oder ihre eigenen Songs: Leidenschaft und Gefühl sind das, was zählt.

Für alle vier Konzerte gilt: Der Verein Aids-Hilfe Kreis Olpe e.V. bewirtschaftet traditionell ein Rondell am oberen Marktplatz. Die Verantwortlichen der Kulturabteilung bedanken sich bereits vorab ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Unterstützern und Helfern, die zum Erfolg der Veranstaltungen beitragen.

Immer wieder ein Highlight und mittlerweile seit drei Jahren fester Bestandteil des Kulturprogramms der Kreisstadt ist das Picknick-Konzert im Stadtpark. „DÉJÀ VU“ nimmt die Besucher am Sonntag, 7. August um 16:00 Uhr mit auf eine Reise durch die schillernde Welt der Chanson-, French-Pop- und Jazzgeschichte(n). Die Interpretationen der Chansons von Edith Piaf, France Gall, Francoise Hardy, Serge Gainsbourg, George Brassens, Charles Aznavour bis Alizée und Stereo Total werden Fans des französischen Kulturkreises begeistern und mitten ins Herz treffen. „Gerne können an diesem Nachmittag Picknick-Decken, Leckereien und Getränke mitgebracht werden,“ lädt Klarissa Hoffmann zum gemütlichen Verweilen ein.

Reise an fantastische Orte

Unter dem Motto „Kultur an ungewöhnlichen Orten“ erzählt Petra Griese am Sonntag, 14. August, um 16:00 Uhr auf dem Kirchplatz der St. Martinus-Kirche frei, lebendig und wortgewandt, so dass die Figuren in der Fantasie der Zuhörer zu leben beginnen. Mit ausdrucksstarker Stimme verleiht die Erzählerin dem geschriebenen Wort Gestalt und nimmt ihre Zuhörer im Rahmen des musikalischen Erzähl-Picknicks mit auf eine Reise an fantastische Orte und in faszinierende Zeiten. Dabei schöpft sie aus ihrem umfangreichen Repertoire mit alten Märchen und neuen Geschichten. Begleitet wird Petra Griese von dem Paderborner Duo „Einfach schön“ (Andrea Briechle und Flo Krapoth).

Mit Nyckelharpa, Handpan und vielerlei ungewöhnlichen Klanginstrumenten weben die beiden passionierten Musiker ein klang- und stimmungsvolles Ambiente um die Geschichten. Traditionelle Melodien aus allerlei Kulturen werden mit frei improvisierten Klängen versetzt - Unterhaltung, die inspiriert.

