Olper Ordensschwestern feiern 160. Gründungstag

Olpe. Ein Brief des Bischofs machte im Juli 1863 die Niederlassung in Olpe zum eigenständigen Kloster. Das wird gefeiert.

Der Gründungstag des Ordens der Olper Franziskanerinnen jährt sich bald zum 160. Mal. Am 20. Juli 1863 kam das Schreiben von Bischof Konrad Martin in Olpe an, in dem erklärt wird, dass die bisherige Filiale Olpe zum eigenständigen Kloster ernannt wird mit Sr. Maria Theresia Bonzel als Oberin. Dieser Tag gilt als Gründungstag der Franziskanerinnen von der Ewigen Anbetung zu Olpe. Also feiern die Schwestern in diesem Jahr „160 Jahre Olper Franziskanerinnen“ mit einem Freiluftgottesdienst am Sonntag 9. Juli, ab 11 Uhr am Mutterhaus am Kimicker Berg.

Mit den Schwestern und allen, die gern mitfeiern möchten, zelebriert Weihbischof Josef Holtkotte aus Paderborn mit Olper Priestern den Gottesdienst. Musikalisch mitgestaltet wird er von den „Hatzenbergbläsern“ aus Olpe. Anschließend sind alle zum fröhlichen Beisammensein bei Würstchen vom Grill, Getränken und Platzkonzert eingeladen. Picknickdecken können mitgebracht werden. Bei Regenwetter findet die Messfeier in der Kirche des Mutterhauses, das anschließende Programm in den Fluren des Klosters statt.

