Olper Polizei meldet vermehrt Online-Betrügereien

Kreis Olpe Derzeit häufen sich Fälle von Schein-Verkäufen auf Plattformen, bei denen weder Ware geliefert noch das gezahlte Geld zurückerstattet wird.

Online-Betrügereien nehmen praktisch parallel mit dem Anwachsen des Online-Handels zu. Bei der Polizei in Olpe erstatten regelmäßig Bürgerinnen und Bürger Anzeige, da sie Opfer von Betrügern im Internet geworden sind. Dabei tauchen ständig neue Betrugsweisen auf. Am Montag erstattete etwa eine 46-Jährige Anzeige bei der Olper Polizei, da sie eine Handtasche in einer privaten Verkaufsgruppe erworben hatte. Via Facebook-Messenger hatte sie anschließend Kontakt mit der Verkäuferin. Der Kontakt brach schließlich ab, nachdem die Geschädigte die Verkäuferin mehrfach aufgefordert hatte, die Ware zu liefern.

Einen ähnlichen Sachverhalt brachte eine 55-Jährige dann am Dienstag zur Anzeige: Sie hatte auf einer Internetplattform eine Küchenmaschine zu einem vermeintlichen Schnäppchenpreis erworben– aber sie erhielt weder die Ware noch ihr Geld zurück. Gleiches widerfuhr einem 33-Jährigen, der ebenfalls am Dienstag die Polizeiwache aufsuchte, da er Konzertkarten auf einem Internetportal erwarb. Auch er hatte weder die Karten noch sein Geld zurückerhalten.

Seien Sie grundsätzlich skeptisch, wenn ein Angebot sehr günstig ist. Kreispolizeibehörde Olpe

In allen Fällen erlitten die Opfer einen Vermögensschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei: „An den verschiedenen Sachverhalten wird deutlich, dass Internetbetrug vielfältig ist. Zudem kann jede und jeder Opfer eines solchen Betruges werden. Die Möglichkeit, ausverkaufte Konzerttickets, die schon lange gewünschte Küchenmaschine oder auch die Markenhandtasche zu erwerben, ist im Internet vorhanden. Bei besonders günstigen Preisen ist es dann noch verlockender, auf ein Angebot einzugehen.“ Die Ordnungshüter raten zu Verhaltensweisen, die helfen können, sich vor Online-Betrügern zu schützen: „Seien Sie grundsätzlich skeptisch, wenn ein Angebot sehr günstig ist. Eine Küchenmaschine soll 200 Euro kosten, aber beim Hersteller 1.300 Euro? Ein Schnäppchenpreis kann ein erster Hinweis auf einen Betrug sein.“ Grundsätzlich gelte: „Leisten Sie keine Vorauszahlungen an Unbekannte und lassen Sie sich auch nicht dazu nötigen. Seriöse Anbieter nutzen Bezahlmethoden, die einen Käuferschutz beinhalten. Zudem empfiehlt es sich, die Ware nach Möglichkeit abzuholen und erst vor Ort zu bezahlen.“ Generell sollten sich Käufer nicht von guten Kundenbewertungen oder Ausweisdokumenten hinters Licht führen lassen. Sowohl Bewertungen als auch Ausweisdokumente könnten gefälscht sein.

Wer Opfer eines Betruges geworden ist, sollte umgehend die Polizei sowie seine Hausbank kontaktieren und Anzeige erstatten. Weitere Informationen finden sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sicher-handeln/onlinebetrug-maschen/

