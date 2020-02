Olper Prinz Dirk I. hat den „Colinavirus“

Mit einem abwechslungsreichen und jecken Programm startete der Elferrat der Kolpingfamilie Olpe in die kommenden Karnevalstage. „Wir fliegen durch den Karneval“, unter diesem Motto stand der Sitzungsball in der Stadthalle.

„Endlich ist der Abend gekommen, auf den ich seit Wochen hingefiebert habe“, betonte Prinz Dirk I. Thöne am Samstag. Dem ein oder anderen sollte er auch als Schützenkönig von 2012 bekannt sein. „Eigentlich stehen doch der Schützenverein und das Schützenfest im Hause Thöne an oberster Stelle.“ Dass er nun auch närrisch sei, liege wahrscheinlich daran, dass er und seine Frau in Köln mit dem „Coloniavirus“ angesteckt wurden.

Sternschnuppen

Nach dem Einzug des Elferrats, der Garden und dem Prinzen, unterstützt durch den Fanfarenzug Attendorn, startete das Programm mit der Tanzgruppe „Sternschnuppen“. Mit dem Showtanz unter dem Motto „Hobbys“ präsentierten die 35 Mädchen einen abwechslungsreichen Tanz über Sportarten und der Liebe zum Tanzen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Auch für humorige Büttenreden und Überraschungen hatte die Kolpingfamilie gesorgt: „Ein Ölper“ alias Thomas Feldmann nahm die heimische Politik sowie Olpes Klatsch und Tratsch auf die Schippe. „Joe Pieper“ alias Bertold Brüser erzählte von seinem bewegten Leben. Und auch „Die lustigen Pannenklöpper alias Christian Spitzer, Michael Schneider, Bertold Brüser, Thomas Rullich und Claus-Dieter Rawe motivierten das Publikum zum Singen und Schunkeln.

Dolly, die redende Kuh

Vor dem Finale zeigte Peter Kerscher mit seiner Kuh Dolly atemberaubende Bauchrednerkünste. Mit einem beeindruckenden Solotanz zeigte sich die erst siebenjährige Sofia Zaidan auf der Bühne. Im vergangenen Jahr hatte sie ihren ersten Auftritt als Kinderfunkemariechen im Olper Karneval. Auch Funkenmariechen Hanna Quast und das Tanzpaar Lex Moseler und Lena Zinke verblüfften das Publikum mit ihren tänzerischen und akrobatischen Leistungen. Die Tanzsterne“ im Alter von 9-15 Jahren präsentierten sich in diesem Jahr gleich zwei Mal auf der Bühne. Zum einen mit ihrem Marschtanz in neuer roter Uniform,und mit ihrem Showtanz zum Thema „Teenage Years“. Unter dem Motto „Die Wölfe sind los“ tanzte die Prinzengarde Olpe. Die Regimentstöchter und die Prinzengarde aus Attendorn sowie die Prinzengarde Neu Listernohl zeigten ebenfalls flotte Marschtänze.

Tanz auf den Tischen

Ein Highlight jagte das nächste: Das Kreativteam, bestehend aus Ralf Klinger, Markus Witzoreck, Stefan Holdinghausen, Maurice Vogelzang, Michael Ohm, Rainer Voss und Rüdiger Seifener trat mit der ZDF-Hitparade auf. Sie sorgten mit Hits wie „Fiesta Mexicana“ und dem Auftritt der „Wildecker Herzbuben“, dass das Publikum auf den Tischen tanzte.

Den letzten, besonderen Tanz bot eine besondere Prinzengarde. Gemeinsam mit Präsident Dino Massi und dem aus Olpe stammenden Kommandanten Marcel Kappestein reiste die Prinzengarde Köln 1900 an und rundete die tänzerischen Darbietungen ab. Nach dem knapp fünfstündigen Programm sorgte die Band „SAM-Tanzmusik“ mit Karnevalishits für eine ausgelassene Party.