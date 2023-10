Olper Spenden helfen Menschen in Ost-Timor

Olpe. Dank der Olper Spendenbereitschaft konnte Gefäßchirurg Dr. Everard Braganza erneut ein Ultraschallgerät nach Ost-Timor bringen.

Dr. Everard Braganza, ehemals Gefäßchirurg im Olper St.-Martinus-Hospital, engagiert sich seit vielen Jahren für Ost-Timor (offiziell: Demokratische Republik Timor-Leste). Er hat bereits mehrere Ultraschallgeräte für dortige Krankenhäuser über Spenden finanziert, sie in das südostasiatische Land transportieren lassen und vor Ort zahlreiche Kurse gehalten. In der zurückliegenden Schützenfestsaison gelang es ihm sogar, den Botschafter von Ost-Timor nach Olpe zu holen, der erneut zwei Ultraschallgeräte in sein Heimatland mitnahm. Außerdem durfte der Botschafter dem Olper Schützenfest einen Besuch abstatten.

Vom 13. September bis zum 14. Oktober dieses Jahres weilte Braganza erneut in Ost-Timor – im Gepäck ein weiteres Ultraschallgerät, das das Timoresische Rote Kreuz erfreut entgegennahm. Nach seiner Rückkehr nach Olpe dankte Braganza unserer Redaktion für die bisherige Berichterstattung: „Der Artikel in Ihrer Zeitung über das Ultraschallgeräte-Projekt für Timor-Leste brachte erneut Spendengelder ein. Genug sogar, um ein weiteres Gerät zu kaufen. Die bereits gelieferten Geräte sind sehr gut angekommen und bereits im Einsatz. Die dortigen Ärzte sind begeistert; aber auch die Politik.“ Das bisher gespendete Geld, so Braganza, stamme überwiegend von wohlwollenden Bürgern, die meisten davon Mitglied im Lions-Club Olpe-Kurköln.

Die Vorgeschichte: Braganza stammt aus dem westindischen Goa und entdeckte während seines Studiums viele Parallelen. Beide Länder waren portugiesische Kolonien. Ost-Timor geriet nach dem Ende der Kolonialzeit in einen brutalen Konflikt mit dem benachbarten indonesischen Riesenreich (270 Millionen Bewohner), und Braganza fasste später den Entschluss, dem Mini-Inselstaat zu helfen – mit Ultraschallgeräten. Braganza: „Die Ultraschalldiagnostik ist ein ganz wichtiges Instrument in jedem Krankenhaus, zudem eine günstige Alternative zu vielen anderen diagnostischen Möglichkeiten. Sie sind vielfältig einsetzbar, zum Beispiel in der Chirurgie, der Frauenheilkunde und der Inneren Medizin“, klärt der Mediziner auf. Das notwendige Know-how vermittelt der Chirurg dem Fachpersonal vor Ort: „2022 habe ich während einer Rundreise mehrere Kurse gegeben, wobei mir sehr daran liegt, dass die Ärzte dort nach einer Einweisung auch in der Lage sind, weitere Kollegen fortzubilden.“ Im Laufe der Jahre habe er fast 30 solcher Kurse in Ost-Timor gehalten.

Das Spendenkonto der Ost-Timor-Hilfe: IBAN: DE 334625 0049 0000 1658 45.

