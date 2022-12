Olper und Drolshagener Bäcker helfen mit „Sternsingerbrot“

Olpe/Drolshagen. Das Backwerk soll nicht nur schmecken, sondern auch arme Kinder in aller Welt sättigen. Heimische Bäcker unterstützen so die Sternsinger.

Im Januar ziehen wieder die Sternsinger, mit funkelnden Kronen und prächtigen Gewändern, durch die Gemeinden auch im Kreis Olpe, um den Menschen den Segen der Krippe zu bringen. Außerdem sammeln sie Spenden für die Projekte des Kindermissionswerks, unter anderem auch für die Projekte des aus Olpe stammenden Paters Hugo Scheer in Brasilien. Unterstützt werden Maßnahmen, bei denen Kinder die Chance auf, Nahrung, Bildung und medizinische Versorgung bekommen. Im vergangenen Jahr wurde im Kirchspiel Drolshagen die Idee „Sternsingerbrot“ geboren, um diese Idee auf andere Art zusätzlich zu unterstützen.

Im Vaterunser heißt es: „Unser tägliches Brot gib uns heute“. Die Sternsingeraktion sorgt in vielen Orten in der Welt dafür, dass Kinder eben dieses tägliche Brot bekommen. Vom 2. bis zum 14. Januar 2023 ist im Pastoralen Raum Olpe/Drolshagen daher wieder das „Sternsingerbrot“ erhältlich. Es ist 500 Gramm schwer und kostet 4 Euro. Davon werden 50 Cent an die Aktion „Dreikönigssingen“ gespendet. Mit jedem Brot unterstützen Käufer das Kindermissionswerk. Außerdem stehen auch Spendendosen in den jeweiligen Bäckereien.

Erhältlich ist das Sternsingerbrot in Olpe bei der Bäckerei Rötz, den Filialen der Bäckerei Sangermann, der Bäckerei Paul Hesse („Blauer Hesse“) und der Bäckerei Zinke. In Drolshagen wird das Sternsingerbrot von der Bäckerei Maiworm (Eichenermühle) und der Bäckerei Voßhagen angeboten. Die Kirche dankt den teilnehmenden Bäckereien für die Unterstützung.

