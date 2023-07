Kultur Open Air für die ganze Familie: „Hüttenrockzeit“ am Museum

Wenden. Die einzigartige Atmosphäre des Museums Wendener Hütte, kombiniert für musikalische Vielfalt und Kreativität. Was das Programm zu bieten hat.

„Hüttenrock-Zeit” am Museum Wendener Hütte: Beginn der familienfreundlichen Open Air Veranstaltung ist am Samstag, 20. August, um 15 Uhr. Ende ist gegen 18 Uhr.

Hüttenrock ist dafür bekannt, in der einzigartigen Atmosphäre des Museums Wendener Hütte musikalische Vielfalt und Kreativität zu verbreiten. Junge Talente sowie alte Hasen zeigen ihr Können, von leisen, akustischen Darbietungen bis zu Bands mit E-Gitarren und Schlagzeug reicht die Soundpalette. Dies unter freiem Himmel auf dem Museumsgelände zu erleben, ist immer etwas Besonderes. Nachdem der bisherige Organisator Bernward Koch im letzten Jahr verkündete, sein „Amt“ in jüngere Hände geben zu wollen, formierte sich ein neues Organisations-Team, bestehend aus Nicole Williams (Gemeinde Wenden), Museumsleiterin Monika Löcken und „Hüttenrock-Erfinder“ Ludger Reuber. Und die neuen Organisatoren sind sich einig: Am Konzept des Hüttenrocks wird nichts verändert.

+++Auch interessant: Lost Places - der vergessene Friedhof in Grevenbrück+++

Traditionell eröffnet wird das Festival wieder vom Duo Gemini mit den Zwillingen Jonathan & Anselmo Schmandt (Irish Folk und Querflötenrock aus Schreibershof), die speziell zu diesem Auftritt einige Überraschungen parat halten werden. Die beiden begabten Nachwuchskünstler präsentieren einen Ausschnitt aus ihrem umfangreichen Repertoire. Mit Querflöte, Gitarre und Gesang bieten sie ein Programm, das von Jethro Tull und den Beatles über Folk, Rock und Pop bis zum Jazz reicht.

Charismatische Sängerin

Nach einer kurzen Umbaupause geben sich Annina Struve und Hugoonion die Ehre. Die Songs von Annina Struve lassen sich in keine Genre-Schublade stecken. Wenn die charismatische Sängerin und Gitarristin zusammen mit ihrer Band die Bühne betritt, zündet sie ein multistilistisches Feuerwerk mit einer Spielfreude, die einfach ansteckend wirkt. Für die heutige schnelllebige Zeit ungewöhnlich, haben Annina Struve & Hugoonion durch jahrelanges intensives Zusammenspiel und musikalische Reisen eine energiegeladene Mixtur aus Funk, Blues, Rock, Latin und Soul entwickelt und reifen lassen. Dabei weben Mario „Zwiebel“ Zielenbach an den Drums und Markus „Hugo“ Schröder am Bass ein Rhythmusgeflecht, dass Annina Struve mit ihrer Stimme herausragend ergänzt.

+++Lesen Sie: Wie ein Ehepaar aus Attendorn um fast 3.000 Euro betrogen wurde+++

So entstehen tolle, dynamische Songs mit Mitsing-Refrains, die dennoch Raum für Improvisation bieten und den Hörer mitnehmen auf eine packende Reise durchs „Hugooniversum“.

Bereits ausgezeichnet mit dem Deutschen Rock und Pop-Preis für ihren „funkastic Rock’n Soul“ begeistert das Rock-Trio Publikum und Presse gleichermaßen.

„Drive und Groove“

Nach einer weiteren Umbaupause startet dann der dritte Teil des Hüttenrock mit der Band Rockin‘ Barn aus Drolshagen, Olpe und Wenden. Die sechsköpfige Blues- und Rockband, die auch gerne Ausflüge zu Deutsch- und Hardrock macht, spielt teilweise bereits über 30 Jahre deutschlandweit zusammen. Das schweißt zusammen und lässt einen mitreißenden Drive und Groove entstehen, der für allerbeste Stimmung sorgt. Neben Sänger Burkhard „Buddy“ Dornseifer sorgt die Band mit neuer zusätzlicher Sängerin Alex Brandenburg für frischen Wind und Power. Weiter gehören zu der „Rockenden Scheune“ Klaus Vierschilling (E-Gitarre), Sigi Schweighöver (E-Gitarre, Keyboards), Hans-Gerd Kelm (E-Gitarre/Mix), Frank Templin (E-Bass) und Christoph Koch (Schlagzeug).

Museums-Café

Auch der Genussbereich ist wieder bestens aufgestellt: Im Museums-Café gibt es Kaffee und Kuchen und im Außenbereich leckere Grillspezialitäten und Kaltgetränke (beides organisiert durch die Interessengemeinschaft Wendener Hütte). Außerdem freuen sich die Organisatoren wieder auf Christian Müller und Harry Häuser von CrossBeau Brewing aus Wenden, die bereits im letzten Jahr die Besucher mit ihrer lokalen Braukunst begeisterten. Zudem können die Konzertbesucher dem Kunstschmied Johannes Neus aus Hilchenbach über die Schulter schauen.

Neus schmiedet – frisch aus der feurigen Esse gezogen – am Amboss Pfannengriffe aus Eisenstiften und das live und mit großem handwerklichen Geschick.

Ein Show-Element, das stimmig zum Hüttenrock und zur Wendener Hütte passt.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass wie jedes Jahr nur wenige und kostenpflichtige Parkplätze direkt an der Wendener Hütte zur Verfügung stehen. Kostenfrei parken kann man auf dem Parkplatz der EMG. Es empfiehlt sich jedoch die Anreise per Fahrrad und zu Fuß.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe