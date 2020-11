Ordnungsamt Olpe: Tempo 30 nicht auf allen Straßen möglich

Olpe. Die Grünen hatten den Antrag gestellt, die Geschwindigkeit auf einigen Straßen in Olpe zu reduzieren. Doch das ist nicht so einfach.

Die Grünen haben den Antrag gestellt, die Pannenklöpperstraße, Rochusstraße sowie Kortemickestraße in Olpe in Tempo-30 Zonen umzuwandeln. Außerdem soll die Geschwindigkeit in der Martinstraße auf 30 Stundenkilometer reduziert werden (wir berichteten). Doch das Vorhaben stieß in der Sitzung des Bauausschusses auf Kritik. Der Grund: Der Antrag kollidiert mit der Straßenverkehrsordnung.

Die Pannenklöpperstraße/Rochusstraße ist eine „sehr stark befahrene Straße“, erklärte Zaklina Marjanovic, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Dort – wo auch Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer die Fahrbahnen queren – gäbe es „sehr viele Gefahrenpotenziale“, so Marjanovic und machte darauf aufmerksam, dass dort „gerade ältere Menschen unterwegs sind“.

Auch die Einmündung von der Sandstraße in die Kortemickestraße mit Kinderspielplatz sei eine Strecke, die schnell gefahren würde. Weiterhin geht es der Fraktion um die Martinstraße zwischen der Bahnhofstraße und Auf der Fohrt. „Beruhigt man diese Straße mit dem Einzelhandel, dann zieht die Straße wesentlich mehr Fußgänger an“, so Marjanovic.

Doch lassen sich die Pläne umsetzen? Nein, sagt Peter Püttmann, Leiter des Ordnungsamtes Olpe. Er erklärte, dass alle Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung (STVO) als bundesgesetzlicher Maßstab bewerten werden müssen. Und dort ist geregelt, dass sich Tempo-30 Zonen weder auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) noch auf weitere Vorfahrtsstraßen erstrecken dürfen. „Die Pannenklöpperstraße, Rochusstraße, Kortemickestraße müssen hohe Verkehrsbelastungen aufnehmen, weil sie den Verkehr raus und rein transportieren müssen“, so Püttmann.

Die meisten halten sich dran

Mit Blick auf die Martinstraße erläuterte er, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften 50 Stundenkilometer beträgt. Geschwindigkeitsbegrenzungen seien zwar möglich – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel wenn häufig geschwindigkeitsbedingte Unfälle auftreten. Und das sei nicht der Fall. Auswertungen hätten gezeigt, dass sich die Fahrer in den meisten Fällen an das Tempolimit halten. Natürlich gäbe es Ausnahmen -- jedoch könne man das nicht durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung verhindern. „Eine Verminderung der Geschwindigkeit ist in den vier Straßen ist nach der STVO nicht möglich“, so Püttmann.

Carsten Alexander Sieg (CDU) bemängelte, dass bei dem Antrag die Anlieger – insbesondere die Einzelhändler – nicht gefragt worden seien. „Es ist mit Nichten so, dass wenn dort der Verkehr reduziert wird, dass dann automatisch mehr Fußgänger kommen“, so Sieg. Außerdem sei der Antrag kontraproduktiv mit Blick auf das bereits angestoßene Mobilitätsentwicklungskonzept. Und: In einer Tempo-30 Zone herrsche rechts vor links, was den Verkehrsfluss zum Erliegen brächte.

Sehr gute Ansätze erkannte hingegen Uwe Schmidt (UCW). Mit Blick auf die Fußgänger mache eine Geschwindigkeitsbegrenzung Sinn. Auch Johannes Truttmann (SPD) sprach von guten Ansätzen, bemängelte aber die schlechte Aufarbeitung seitens der Grünen.

Die Ausschussmitglieder haben sich mit großer Mehrheit gegen den Antrag der Grünen ausgesprochen. Über den Antrag wird in der kommenden Stadtverordnetenversammlung, 18. November, entschieden.