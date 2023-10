Orsted will 10 Windräder bauen: Keiner weiß, wo und wann

So oder so ähnlich würde es von Bilstein aus aussehen, wenn die geplanten Windräder auf dem Höhenkamm zwischen Hohe Bracht und Einsiedelei gebaut würden.

Benolpe/Bilstein. Niemand weiß, was das Windkraftunternehmen Orsted, in Lennestadt und Kirchhundem vorhat. Das soll sich nächste Woche ändern.

Was plant Orsted Onshore Deutschland, vormals Ostwind, nun wirklich in Lennestadt und/oder in Kirchhundem? Antwort auf diese Frage erhoffen sich Bürger im Lennestädter Veischedetal und im Kirchhundemer Olpetal in zwei Bürgerversammlungen bzw. Infomessen in der kommenden Woche, am Montag, 16. Oktober, von 16 bis 19.30 Uhr in der Schützenhalle in Bilstein und einen Tag später am Dienstag, 17. Oktober, zur gleichen Zeit in der Schützenhalle in Benolpe. Zu diesen Bürgerinfo-Veranstaltungen sind alle interessierten Bürger herzlich eingeladen, teilt das Unternehmen mit. Zunächst hatte Orsted nur zur Versammlung in Benolpe öffentlich eingeladen und dadurch für einige Verwirrung im Veischedetal gesorgt.

+++ Lesen sie auch: Kritik am Dorfwettbewerb „Unser Dorf“ steigt: „Orte sind überfordert“ +++

Der Einladungstext ist für beide Veranstaltungen nahezu identisch: „Im Kreis Olpe soll in einem forstwirtschaftlich genutzten Waldgebiet zwischen Benolpe und Bilstein der Windpark Windfart entstehen. Das von Orsted Onshore Deutschland (vormals Ostwind) geplante Projekt liegt hauptsächlich auf Staatswaldflächen. Zunächst sollen dort drei Windenergieanlagen errichtet werden und in einer zweiten Ausbaustufe sieben weitere hinzukommen. Der dabei ins Auge gefasste Standort liegt auf dem Bergrücken zwischen Einsiedelei und Hoher Bracht auf einer Höhe von 520 bis 584 Metern. Starker Wind in den Höhenlagen, eine gute Infrastruktur sowie der große Abstand zu den nächsten Ortschaften zeichnen ihn aus“. In der Gemeinde Kirchhundem prüfe das Unternehmen darüber hinaus zwei weitere Flächen unterhalb von Kuhlenberg und „Auf der Höhe“, ob sie für die Windräder geeignet sind.

„Für die erfolgreiche Umsetzung von Windkraftprojekten sei die Beteiligung der Bevölkerung und eine Kommunikation auf Augenhöhe ganz entscheidend. Deshalb laden wir schon in einem frühzeitigen Planungsstadium zu einer öffentlichen Veranstaltung ein, um über alle wesentlichen Aspekte des Windparks Windfart zu informieren“, so Orsted.

Nach der Begrüßung durch die Projektleitung können sich die Besucher bei einer Infomesse an verschiedenen Ständen von „Experten“, so das Unternehmen, alles Wesentliche erklären lassen, anschließend folgt ab 18.15 bis ca. 19.30 Uhr eine offene Frage- und Antwortrunde. Die Pläne von Orsted (vormals Ostwind) mit Sitz in Regensburg, auf dem Bergrücken zwischen Olpe- und dem Veischedetal bis zu 10 Windräder zu errichten, sind nicht neu. Unsere Zeitung berichtete mehrfach.

+++ Für Fußballfans: Sonntag FC Altenhof und VSV Wenden im WP-Livestream: Alle Infos hier +++

Ostwind hatte sich schon 2015 durch einen Standortsicherungsvertrag mit dem Landesbetrieb Wald und Holz den Zugriff auf geeignete Flächen im Staatswald gesichert. In den folgenden Jahren kursierten immer wieder unterschiedliche Skizzen über die Standorte der Windräder, mal mehr auf der Lennestädter, mal mehr auf der Kirchhundemer Bergseite. Für Kirchhundem spricht eine günstigere Einspeisung des erzeugten Stroms, mehr als 120 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, mittels des Umspannwerks in Hofolpe. Letztlich hat sich das Unternehmen bis heute nicht in die Karten gucken lassen hinsichtlich der Standorte und der Abstände zur nächsten Wohnbebauung, sowie möglicher Erschließungswege für die Schwerlasttransporte und Bürgerbeteiligungen.

Auf diese und weitere Fragen erhoffen sich die Besucher der beiden Infoveranstaltungen am Montag und Dienstag Antworten, ebenso Kirchhundems Bürgermeister Björn Jarosz, der die Veranstaltung in Benolpe ebenfalls besuchen wird. Jarosz: „Ich erwarte Klarheit darüber, was wo und wann in der Gemeinde Kirchhundem gebaut werden soll, in welchem Zeitraum und in welchen Rhythmus.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe