Ortsumgehung für Gerlingen: Das ist der aktuell Stand

Am Ortseingang von Gerlingen fordert die Interessengemeinschaft „Besser leben in Gerlingen“, dass endlich etwas passiert.

Gerlingen Die Gemeinde Wenden bemüht sich um Fördergelder für die Entlastungsstraße für Gerlingen. Jetzt gab es aber einen Rückschlag.

Noch immer kommt kein richtiges Tempo in den Bau der Ortsumgehung für Gerlingen. Nach wie vor schieben sich die Blechlawinen Tag für Tag durch den Ort. Und in Sachen Förderung gibt es einen erneuten Rückschlag.

„Der Bund hat eine Absage erteilt“, informierte Bürgermeister Bernd Clemens in der Ratssitzung. Hintergrund: Das Bundesverkehrsministerium hat mitgeteilt, dass es sich bei der geplanten Unterführung um eine neue Kreuzung zwischen der A 45 und der künftigen Ortsumgehung Gerlingen handele. Die Gemeinde Wenden habe als Träger der Straßenbaulast der neu hinzukommenden Straße die Kosten der Kreuzung zu tragen, so die wenig erfreuliche Nachricht aus dem Ministerium in Berlin. Eine Teil-Finanzierung der Unterführung durch den Bund sei nicht möglich.

Gleichzeitig wies das Bundesverkehrsministerium darauf hin, dass die Autobahn GmbH des Bundes die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens im Jahr 2027 plant. Abhängig vom Verlauf des Verfahrens könnte dann frühestens im Jahr 2030 mit dem Bau begonnen werden.

Eine Rückmeldung aus dem Landesverkehrsministerium zu eventuellen Förderungen steht noch aus. Landtagsabgeordneter Dr. Gregor Kaiser (Grüne) habe ihm mitgeteilt, dass er am Ball bleiben wolle, so Bernd Clemens. „Wir bemühen uns, den Verkehrsminister im Frühjahr hierhin zu holen und wollen Druck machen“, betonte Elmar Holterhof (Grüne).

Noch kein Zeitplan

Die Interessengemeinschaft „Besser leben in Gerlingen“ will weiterhin aufs Gaspedal drücken beim Bau einer Ortsentlastungsstraße. Sprecher und Ortsvorsteher Benjamin Hacke und seine Mitstreiter hatten Bürgermeister Clemens und den Fraktionsvorsitzenden einen Fragenkatalog vorgelegt. Zur Frage, ob ein Zeitplan vorliege, sagte Markus Hohmann, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung: „Ein konkreter Zeitplan liegt aktuell nicht vor. Das war an die Fördergelder geknüpft. Im Frühjahr 2024 werden wir eine Vorlage zu Fördergeldern erstellen.“

In den Haushalt 2024 seien 120.000 Euro eingestellt, die Gelder würden dann weiter ansteigen, so Hohmann. Die Interessengemeinschaft wollte auch wissen, ob das Projekt in die Investitionsstrategie mit welcher Priorisierung aufgenommen worden sei. Dazu Hohmann: „Zur Priorisierung erfolgt noch ein Beschluss.“ Weitere Frage: Sind aktuell weitere Gespräche mit übergeordneten Institutionen, Behörden oder Externen geplant? Dies verneinte Markus Hohmann: „Die Gemeinde Wenden hat mit allen gesprochen. Wenn vom Landesminister nichts kommt, gibt es keine weiteren Ansprechpartner mehr.“

Unhaltbare Zustände

In dem Schreiben pocht die Interessengemeinschaft auf den am 28. April 2021 einstimmigen und ohne Bedingungen gefassten Beschluss zum Bau der Ortsentlastungsstraße. Die Gerlinger würden darauf vertrauen, dass die unhaltbaren Zustände in einem überschaubaren Zeitraum abgestellt würden. „Die jüngsten Ereignisse haben nochmal die katastrophalen Zustände drastisch vor Augen geführt. Mit den in Aussicht gestellten Maßnahmen, wie eine eigene Tankstelle für Amazon oder Anfahren anderer Tankstellen, wird nur am Symptom gedoktert, und es ist keine Lösung des Verkehrsproblems“, heißt es in dem Schreiben der Interessengemeinschaft.

