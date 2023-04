Ostergeschenk für das Tierheim Olpe – Spende überreicht

Olpe. Christian Hunold von der Firma Autohaus Hunold in Olpe überreichte dem Tierheim Olpe persönlich einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro.

„Bei diesem Ostergeschenk schlackert selbst der Osterhase mit den Ohren“, schreibt das Tierheim Olpe in seiner Pressemitteilung. Christian Hunold von der Firma Autohaus Hunold in Olpe überreichte dem Tierheim Olpe persönlich einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro.

Schon seit Jahren gehört das Autohaus Hunold zu den treuesten Unterstützern des Tierschutzvereins und hat sogar für das Tierheimauto eine Patenschaft übernommen, mit welcher Wartungs- und Reparaturkosten abgedeckt werden. Eine riesige Hilfe für das Tierheim.

