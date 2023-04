Ostern 2023 im Kreis Olpe – Die schönsten Osterfeuer brennen

Osterfeuer 2023 in Drolshagen.

Kreis Olpe. Ostersonntag brennen in vielen Orten im Kreis Olpe wieder die schönsten Osterfeuer. Überall kommen die Menschen zusammen und feiern gemeinsam.

Am späten Ostersonntag sind im Kreis Olpe wieder viele Osterfeuer angezündet worden. Ob in Olpe, Finnentrop, Attendorn, Kirchhundem, Wenden, Lennestadt – oder wie hier in Drolshagen – überall kommen die Menschen zusammen und freuen sich über das Osterfeuer, trinken und essen etwas gemeinsam.

+++ Lesen Sie hier: Hofläden im Kreis Olpe - Hier gibt es für Ostern noch Eier +++

Haben Sie auch Bilder von „Ihrem“ Osterfeuer gemacht? Dann posten Sie Ihre Bilder bei uns auf der Facebook-Seite unter unserem Beitrag oder schicken Sie uns die Bilder (unter Angabe des Ortsnamen) an olpe@westfalenpost.de.

Osterfeuer 2023 in Drolshagen. Foto: Verena Hallermann

+++ Lesen Sie hier: Ostern 2023 in Attendorn – Das sind die schönsten Bilder +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe