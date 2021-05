Pärchen stiehlt Fahrrad in Finnentrop – Eigentümer gesucht

Die Polizei hat offenbar einen Fahrrad-Diebstahl am Bahnhof in Finnentrop aufgeklärt.

Finnentrop. Am Bahnhof Finnentrop soll ein Pärchen ein Fahrrad gestohlen haben. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher und sucht nun den wahren Besitzer.

Ein Pärchen soll am Pfingstmontag am Bahnhof in Finnentrop ein Fahrrad gestohlen haben. Eine Zeugin beobachtete gegen 13.10 Uhr, wie die beiden Personen das unverschlossene Trekkingrad aus einem Fahrradständer nahmen und mit dem Rad in Richtung Bamenohl gingen. Polizisten trafen in einem Wohngebiet an der Serkenroder Straße auf 30 und 21 Jahre alte Verdächtige mit dem mutmaßlichen Diebesgut. Sie stellten das Rat sicher, nahmen die Personalien des Pärchens auf und schrieben eine Anzeige.

Der Eigentümer des schwarzen Trekkindrades, Modell „Stevens X65x“, hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

