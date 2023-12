In Attendorn gibt es einige kostenlose Parkmöglichkeiten (Symbolbild)

Verkehr Parken in Attendorn: Alle Parkplätze und Infos im Überblick

Attendorn Die Parkplatzsuche in Attendorn gestaltet sich oft schwierig. Alle Infos zur Anzahl der Parkplätze und den Gebühren finden Sie hier.

In Attendorn besteht vielerorts die Möglichkeit, kostenlos zu parken. Lediglich zwei Parkhäuser sind kostenpflichtig und auch dort können Shopping-Kunden sich die Parkgebühr erstatten lassen.

Seit 2021 gibt es in Attendorn auch sogenannte Generationenparkplätze. Diese sind für Senioren, Schwangere und Familien mit Kleinkindern vorgesehen. Wir geben einen Überblick über die Anzahl und die Konditionen der verschiedenen Parkplätze in der Hansestadt.

Parkplatz Feuerteich

Hinweis: Der Parkplatz Feuerteich sollte eigentlich bereits im Oktober saniert werden, ist zurzeit aber immer noch gesperrt. Grund dafür ist, dass die Sanierung des Parkplatzes witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen werden konnte.

Hier stehen 85 Parkplätze zur Verfügung, darunter ein Behindertenparkplatz. Zudem gibt es hier zwei Ladestationen für Elektroautos. Geöffnet ist der Parkplatz von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Zu beachten ist die Höchstparkdauer von 24 Stunden. Die Parkgebühr beträgt ab der 30. Minute 0,30 Euro pro Stunde, ab der 2. Stunde 0,50 Euro pro Stunde. Ein Tagesticket ist für 3,50 Euro erhältlich. Wer in Attendorn einkauft, kann sich von den teilnehmenden Geschäften der Werbegemeinschaft Attendorn die Parkgebühren erstatten lassen. Montags bis freitags ab 18 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags ganztägig kann hier ohnehin kostenlos geparkt werden. In der unteren Etage gibt es Stellplätze für Dauerparker, die bei Kerstin Meier von der VVG Attendorn telefonisch unter der 02722/64422 gemietet werden können.

Parkplatz „Mühlwiese“

Auf diesem Großraumparkplatz neben dem LEWA-Betriebsgelände gibt es 152 kostenlose Parkplätze, darunter drei Behindertenparkplätze, 22 Park-and-Ride-Stellplätze und sechs Parkplätze, die über Ladestationen für Elektroautos verfügen. Hier dürften vor allem Langzeitparker und Touristen einen geeigneten Parkplatz finden. Es gibt einen asphaltierten und beleuchteten Fußweg zur etwa 600 bis 700 Meter entfernten Innenstadt. Wer zum Kino oder zum Allee-Center will, kann die Fußgängerbrücke über den Bahngleisen verwenden.

Parkplatz „Klosterplatz“

Am „Klosterplatz“ gibt es 20 Parkplätze, darunter zehn Generationenparkplätze und ein Behindertenparkplatz. Geöffnet ist der Parkplatz werktags von 8 bis 18 Uhr, die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden. Eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Allee-Center“

Der Parkplatz am Allee-Center hat eine Kapazität von 206 Parkplätzen (darunter acht Behindertenparkplätze). Geöffnet ist er werktags von 8 bis 20 Uhr. Die Höchstparkdauer beträgt hier drei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Am Gerbergraben“

Am Gerbergraben stehen werktags von 8 bis 18 Uhr zehn Parkplätze zur Verfügung. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Am Spindelsburggraben“

Am Spindelsburggraben stehen werktags von 8 bis 18 Uhr 13 Parkplätze zur Verfügung. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Auf der Feldkirmes“

Dieser Parkplatz ist etwas länger geöffnet als die meisten anderen: Werktags von 6 bis 19 Uhr stehen auf der Feldkirmes 15 Parkplätze zur Verfügung. Dort gibt es keine Höchstparkdauer.

Parkplatz „Bahnhof“

Ganze 112 Parkplätze stehen am Bahnhof bereit (darunter drei Behindertenparkplätze). Hier kann bis zu zwei Stunden lang geparkt werden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Bieketurmstraße“

In der Bieketurmstraße stehen werktags von 8 bis 18 Uhr 27 Parkplätze zur Verfügung. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Breite Straße“

An der „Breite Straße“ stehen werktags von 8 bis 18 Uhr 15 Parkplätze zur Verfügung. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Hallenbad“

Am Hallenbad stehen werktags von 8 bis 18 Uhr 22 Parkplätze zur Verfügung, darunter zwei Behindertenparkplätze. Darüber hinaus gibt es dort zwei Ladestationen für Elektroautos. Die Höchstparkdauer beträgt drei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkhaus „Hansastraße“

Das Parkhaus „Hansastraße“ ist eines von nur zwei kostenpflichtigen Parkhäusern in Attendorn. Der Preis beträgt 0,50 Euro pro Stunde, es gibt jedoch einen Tageshöchstsatz in Höhe von 3,50 Euro. Hier gibt es 23 Parkplätze, darunter zwei Behindertenparkplätze. Das Parkhaus ist rund um die Uhr geöffnet. Genau wie am Feuerteich gilt auch hier: Shopping-Kunden können sich von den teilnehmenden Geschäften der Werbegemeinschaft Attendorn die Parkgebühren erstatten lassen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, einen der 89 Stellplätze für Dauerparker in der unteren Etage des Parkhauses zu mieten. Ansprechpartnerin ist Kerstin Meier von der VVG Attendorn, die telefonisch unter der 02722/64422 zu erreichen ist.

Parkplatz „Im Tangel“

Im Tangel stehen werktags von 8 bis 18 Uhr zehn Parkplätze zur Verfügung. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Kölner Tor“

Am Kölner Tor stehen 33 Parkplätze zur Verfügung, darunter zwei Behindertenparkplätze. Es gibt hier keine zeitliche Beschränkung.

Parkplatz „Neumarkt“

Am Neumarkt stehen werktags von 8 bis 18 Uhr 26 Parkplätze zur Verfügung, darunter ein Behindertenparkplatz. Die Höchstparkdauer beträgt drei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Pulverturm“

Am Pulverturm stehen werktags von 8 bis 18 Uhr 40 Parkplätze zur Verfügung. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Schüldernhof“

Am Schüldernhof stehen werktags von 8 bis 18 Uhr 46 Parkplätze sowie zwei Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Speckschule“

An der Speckschule stehen werktags von 8 bis 18 Uhr zwölf Parkplätze zur Verfügung. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Westwall“

Am Westwall stehen werktags von 8 bis 18 Uhr zehn Parkplätze zur Verfügung. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

Parkplatz „Am Seewerngraben“

Werktags von 8 bis 18 Uhr stehen am Seewerngraben zwölf Parkplätze zur Verfügung. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, eine Parkscheibe ist erforderlich.

