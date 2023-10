Verkehr Parken in Olpe: Alle Parkplätze und Gebühren im Überblick

Olpe. Die Suche nach einem freien Parkplatz in der Stadt Olpe kann schwierig sein. Alle Infos zu den Stellplätzen und den Parkgebühren finden Sie hier.

Die Suche nach einem Parkplatz in der Stadt Olpe kann schwierig sein. Auf vielen Parkflächen ist die erlaubte Parkdauer begrenzt, andere Stellflächen sind kostenpflichtig. Schon in den frühen Morgenstunden haben Berufspendler Probleme, einen freien Parkplatz zu finden. Alle Informationen rund um die Parkmöglichkeiten in der Kreisstadt Olpe finden Sie hier.

+++ Lesen Sie hier: Gaststätten im Kreis Olpe – Das sind die besten Insider-Tipps +++

Parkhaus Franziskanerstraße P1

Das „Parkhaus Franziskanerstraße“ hat eine Anzahl von 103 Parkplätzen und befindet sich an der Franziskanerstraße 6. Dort kann man unbegrenzt mit einem Parkschein parken und zahlt pro Stunde 0,50 Euro. Werktags ab 18 Uhr und sonntags parkt man dort gebührenfrei.

Parkhaus Franziskanerstraße Olpe Foto: Emelie Barbera

Parkplatz Bigge P2

Der „Parkplatz Bigge“ besitzt 36 Parkplätze. Das Parken ist dort kostenlos und unbegrenzt möglich.

Parkplatz an der Kreuzkapelle P3

Der „Parkplatz an der Kreuzkapelle“, welcher an der Stellwerkstraße in Olpe zu finden ist, hat 45 Parkplätze und trägt Gebühren von 0,50 Euro pro Stunde.

Parkplatz Amtsgericht P4

Auf dem Parkplatz vom Amtsgericht Olpe kann man zwei Stunden, kostenlos mit eingestellter Parkscheibe, parken. Der Parkplatz hat eine Kapazität von 48 Parkbuchten.

Parkhaus Kardinal-von-Galen-Straße P5

An der Kardinal-von-Galen-Straße kann man mit einem Parkschein von 0,50 Euro pro Stunde unbegrenzt auf insgesamt 131 Plätzen parken. An Werktagen ab 18 Uhr, sowie Sonntagen parkt man in diesem Parkhaus gebührenfrei.

Parkhaus Schützenstraße P6

Das „Parkhaus Schützenstraße“ beherbergt an der Winterbergstraße 27 Parkmöglichkeiten. Dort kann man kostenlos zwei Stunden mit eingestellter Parkscheibe stehen.

+++ Lesen Sie auch:Diese Brauereien im Kreis Olpe sind echte Geheimtipps +++

Parkplatz Imberg P7

Der Parkplatz Imberg P7 bietet genau 33 Parkplätze an der „Imbergstraße“ an. Einer dieser Parkplätze ist mit einer Ladestation versehen, an der E-Mobile während des Parkens laden können. Auf diesem Parkplatz kann man maximal zwei Stunden mit einem Parkschein stehen. Der Schein kostet je angefangene Stunde 0,50 Euro.

Parkplatz Bleichewiese P8

Der „Parkplatz Bleichewiese“ befindet sich an der Pannenklöpperstraße. In den rund 70 Parkboxen kann man auf unbegrenzte Zeit parken. Hier finden Besitzer von E-Mobilen eine Ladestation für ihr Fahrzeug und können dies während der Stehzeit dort laden. Die Parkgebühr für eine Stunde beträgt 0,50 Euro.

Parkplatz Bleichewiese Olpe. Foto: Emelie Barbera

Parkplatz Kurkölner Platz P9

Der „Kurkölner Platz Parkplatz“ befindet sich an der Martinstraße. Die Parkgebühr für die 26 vorhandenen Parkbuchten pro Stunde beträgt 0,50 Euro. Dort kann man maximal zwei Stunden sein Fahrzeug stehen lassen.

Parkplatz Kurkölner Platz Olpe. Foto: Emelie Barbera

Parkplatz am Krankenhaus P10

An dem Olper Krankenhaus stehen rund 30 Parkplätze zur Verfügung, auf denen man maximal zwei Stunden parken darf. Die Parkgebühr pro Stunde beträgt 0,50 Euro.

Parkplatz Bruchstraße P11

Der P11 Parkplatz an der Bruchstraße verfügt über 44 Parkplätzen, auf denen man mit einem gültigen Parkschein maximal zwei Stunden parken darf. Auch hier beträgt die Parkgebühr 0,50 Euro pro angefangene Stunde.

Parkplatz Stellwerkstraße P12

Weitere 53 Parkplätze findet man an der Stellwerkstraße auf dem Parkplatz P12. Hier kostet das Parken die Stunde 0,50 Euro. Außerdem gibt es hier zusätzlich einen Parkplatz mit Ladesäule, an der E-Mobile während der Parkdauer laden können.

Parkplatz am Biggeufer P13

Der „Parkplatz am Biggeufer“ verfügt über 18 Parkbuchten und befindet sich an der Stellwerkstraße und trägt Gebühren von 0,50 Euro pro Stunde. Außerdem gibt es hier eine Ladestation für E-Mobile. Besitzer können hier während ihrer Parkdauer ihr Fahrzeug unbeschwert laden.

Parkplatz Alter Bahnhof P14

Der Parkplatz „Alter Bahnhof“ verfügt über 167 Parkboxen. Hier kann man für einen Euro fünf Stunden parken. Für zwei Euro kann man das Auto insgesamt neun Stunden dort parken. Die Mindestgebühr am „Alten Bahnhof“ beträgt ein Euro.

+++ Lesen Sie auch: Autofahren lernen im Kreis Olpe – Alle Infos im Überblick +++

Parkplatz Bahnhofstraße P15

Der Parkplatz P15 befindet sich „Am Biggeufer“ und hat eine maximale Auslastung mit 32 abgestellten Fahrzeugen. Dort kann man unbegrenzt parken und bezahlt pro Stunde 0,50 Euro. Es muss nur an Werktagen von 9 bis 18 Uhr gezahlt werden und ist danach gebührenfrei.

Parkplatz Hugo-Ruegenberg-Straße P16

Der Parkplatz „Hugo-Ruegenberg-Straße“ ist ein Mietparkplatz. Dort können bis zu 50 Fahrzeuge parken. Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro im Monat. (Für nähere Informationen steht die Nummer 02761 831220 zur Verfügung)

Parkplatz Biggerandweg

Der Parkplatz befindet sich an der Straße „Am Bahnhof“ und hat eine Kapazität von 30 Parkplätzen. Dort kann man insgesamt drei Stunden kostenlos mit eingestellter Parkscheibe das Auto stehen lassen.

Parkplatz Altes Lyzeum

Auf dem Parkplatz „Altes Lyzeum“ kann man mit eingestellter Parkscheibe zwei Stunden kostenlos parken. Dieser befindet sich „Am Bahnhof“ und verfügt über 26 Stellflächen.

Parkplatz Friedrichstraße, östlicher Bereich

An dem östlichen Bereich der Friedrichstraße kann man unbegrenzt kostenlos parken. Dieser Parkplatz verfügt über 41 Parkbuchten.

+++ Lesen Sie auch: Sitz, Platz, Bleib! – Alle Infos zu Hundeschulen im Kreis Olpe +++

Parkplatz Friedrichstraße, westlicher Bereich

Der westliche Bereich der Friedrichstraße verfügt über 22 Parkplätze. Dort ist das Parken bis zu zwei Stunden mit eingestellter Parkscheibe kostenlos möglich.

Parkplatz Sparkasse

Der Parkplatz der Sparkasse befindet sich an der Westfälischen Straße. Er hat eine Anzahl von 17 Parkmöglichkeiten. Mit einer regulierten Parkscheibe kann man dort bis zu einer Stunde kostenlos parken.

Parkplatz Stadthalle

Hier können bis zu 70 Fahrzeuge Platz finden. Zwei Parkplätze sind mit Ladestationen für E-Mobile versehen, damit diese während des Parkens dort laden können. Hier ist das Parken kostenlos. Die Adresse der Stadthalle Olpe: Felmicke 48, Olpe.

Parkplatz Stadthalle Olpe Foto: Emelie Barbera

Parkplatz Freizeitbad Olpe

Am Freizeitbad Olpe stehen 206 Parkplätze zur Verfügung. Diese sind durch eine Schranke abgegrenzt und kosten pro Stunde 0,50 Euro. Auch hier gibt es einen Parkplatz mit Ladestation für E-Mobile. Außerdem können hier bis zu zehn Wohnmobile parken. Für diese gelten Parkgebühren von acht Euro pro verbleibende 24 Stunden. Strom- und Wasseranschlüsse gibt es ebenfalls für einen Aufpreis. Die Wohnmobile dürfen maximal drei Tage dort stehen.

Parkplatz Busbahnhof Obersee

Auf diesem Parkplatz finden bis zu 100 Autos ihren Platz. Dies ist ein privater Parkplatz der „Biggeseefront“ und kostet jede angefangene zwei Stunden einen Euro.

Tiefgarage Olper Mitte

Die Tiefgarage „Olper Mitte“ ist über die Franziskanerstraße zu erreichen und befindet sich direkt am Cineplex Olpe. Hier kostet das Parken pro Stunde einen Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe