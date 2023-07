Parken in Olpe: Erste Parkplätze mit Sensoren ausgestattet

Anzeigetafel am Sparkassenparkplatz in der Westfälischen Straße

Olpe. In Olpe wurden die ersten Parkflächen mit Sensortechnik ausgestattet, so dass es zukünftig einfacher ist, einen freien Parkplatz zu finden.

Im Rahmen des Smart City Förderprojekts hat die Kreisstadt Olpeerste Parkflächen Sensortechnik ausgestattet, so dass es zukünftig einfacher ist, einen freien Parkplatz zu finden. Auf dem Areal der Sparkasse in der Westfälischen Straße erfassen zwei Kameras die Parkplätze und melden, ob eine Stellfläche frei oder belegt ist. Eine digitale Anzeigetafel zeigt die Anzahl der noch verfügbaren Plätze sowie ggf. vollständige Belegung an. Dadurch wird verhindert, dass Autofahrende auf den Parkplatz fahren, obwohl es keine freien Stellplätze gibt, und sich dann rückwärts über den Gehweg in den fließenden Verkehr einordnen müssen.

Ein Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs, Patrick Bröcher, beim Anbringen der Parksensoren. Foto: Stadt Olpe

Darüber hinaus wurde in der vergangenen Woche der Parkplatz „Am Biggeufer“ durch den städtischen Baubetriebshof mit Bodensensoren versehen. Ziel ist es, weitere 250 Bodensensoren bis Ende des Jahres auf Parkflächen in der Olper Innenstadt anzubringen. „Parksensorik hat nicht nur Vorteile für Autofahrende, die aufgrund dieser Technik schneller einen freien Parkplatz finden. Weniger Autos, die in Olpe auf Parkplatzsuche sind, bedeuten auch weniger Stau und Abgase. Die Verringerung des Parksuchverkehrs schont also nicht nur die Nerven der Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern auch die Umwelt“, erklärt Michaela Halbe, Projektmanagerin Smart City bei der Kreisstadt Olpe.

Ziel des Smart City Projekts ist es zudem, die Belegung von Parkplätzen verlässlich zu erfassen und so eine präzise Vorhersage zur Parkraumnachfrage, z.B. zu bestimmten Tageszeiten oder für einzelne Parkplätze und Straßen, zu treffen. Durch den Einsatz der Parksensoren erhöht die Stadt Olpe die Datenverfügbarkeit. Perspektivisch soll ein dynamisches Parkleitsystem, beispielsweise als App oder Web-Version, aufgebaut werden.

