Partnerstädte Attendorn und Rawicz starten Kunstprojekt

Attendorn. „Meine Stadt – Deine Stadt“ lautet der Titel eines Kunstwettbewerbs, an dem Attendorner Schüler teilnehmen. Initiatorin ist Lehrerin Halina Böhm.

„Meine Stadt – Deine Stadt“: So lautet der Titel eines internationalen Kunstwettbewerbes der Partnerstädte Attendorn und Rawicz, bei dem Schülerinnen und Schüler einander ihre Heimatstädte vorstellen. Bereits im vergangenen Jahr hat der in Polen initiierte Kunstwettbewerb „Zeit in Grau“ die Attendorner Schulen zur Teilnahme eingeladen. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler aus der Hansestadt hatten sich erfolgreich beteiligt.

Auf Initiative der Polnisch-Lehrerin Halina Böhm, die sich in den Themen Schule und Bildung seit dem ersten Tag intensiv für die Städtepartnerschaft zwischen Attendorn und Rawicz eingesetzt hat, wird es nun einen Kunstwettbewerb aus Attendorn geben. Organisiert wird das Projekt durch die Hanseschule und die Stadt. Die Schirmherrschaft hat das Generalkonsulat der Republik Polen in Köln übernommen. Bei diesem Wettbewerb stellen die jungen Künstlerinnen und Künstler aus beiden Städten durch ihre Kunstwerke ihre jeweilige Heimatstadt vor. Auf den Werken dürfen typische Motive, aber auch unscheinbare Details, die der Betrachtende entdecken darf, dargestellt sein.

Kreativität keine Grenzen gesetzt

„Egal ob es die großen Dinge sind, die sofort ins Auge stechen, oder die ganz kleinen Besonderheiten, die man vielleicht erst auf den zweiten Blick wahrnimmt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Monique Jarosz, die sich als Vorsitzende der Kunstfachschaft an der Hanseschule in Attendorn unter anderem um die Ausschreibung des Wettbewerbes gekümmert hat. Die Ausschreibung richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie der weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Attendorn und in Rawicz. Die eingereichten Arbeiten werden von einer fachkundigen Jury bewertet.

Begleitet werden die jungen Künstlerinnen und Künstler bei ihrer Arbeit durch den Attendorner Filmemacher Jan Backhaus, der zudem die künstlerische Gestaltung der Einladungen übernahm. Nach Projektabschluss wird die filmische Dokumentation auf den Social-Media-Kanälen beider Städte sowie auf den jeweiligen Homepages veröffentlicht.

Backhaus kreiert Projekt-Logo

Jan Backhaus war zudem verantwortlich für die Gestaltung des Projekt-Logos. Um die Verbundenheit der noch jungen Städtepartnerschaft zwischen Attendorn und Rawicz zu dokumentieren, hat er dabei aus den beiden Stadtwappen eines gemacht.

Neben der Koordinatorin Halina Böhm und Jan Backhaus betreuen die Künstlerin und frühere Kunstlehrerin Marlies Backhaus aus Attendorn und Amtsleiter Stefan Lütticke von der Stadtverwaltung dieses spannende Projekt. Stefan Lütticke ist schon jetzt begeistert: „Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Hansestadt Attendorn im kommenden Jahr werden die preisgekrönten Kunstwerke ganz gewiss eine besondere Würdigung erhalten und bei uns im Rathaus ausgestellt.“

