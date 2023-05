Party-Schlagersänger Ikke Hüftgold kommt nach Drolshagen

Wegeringhausen. Die Schützen und der Musikverein Wegeringhausen feiern großes Jubiläum. Schlagersänger Ikke Hüftgold und DJ Heinz kommen auf die Bühne.

Das Jubiläum 2023 des St. Hubertus Schützenverein Wegeringhausen und Musikverein Wegeringhausen, beginnt am Samstag, den 13. Mai, mit dem Revival der „Eis am Stiel Party“ mit Ikke Hüftgold und DJ Heinz.

Anfang des Jahrtausends war die „Eis am Stiel Party“ ein fester Bestandteil des Schützenfestes in Wegeringhausen und jedes Jahr mit einer hohen Zahl an Gästen ein voller Erfolg. Mit Ikke Hüftgold konnte zum Jubiläum nun einer der aktuell angesagtesten und bekanntesten Party-Schlagersänger für die Veranstaltung gewonnen werden.

+++ Lesen Sie hier: Verkaufsoffener Sonntag in Olpe – Diese Geschäfte öffnen +++

DJ Heinz ist auch kein unbekanntes Gesicht in Wegeringhausen, so hat er schon einige Eis am Stiel Partys und Waikiki Beach Partys in Wegeringhausen mit seiner guten Musikauswahl eingeheizt. Die beliebte Cocktail Oase wird ebenfalls wieder eigenhändig erbaut und füllt das Zelt durch ihren Sandboden und dekorative Einrichtung mit Strand-Atmosphäre. Erstmal wird die Veranstaltung auch erst ab 18 Jahren betreten werden dürfen. „Der Beginn ist um 19 Uhr und das Ende ist für 3 Uhr geplant, also kann man acht großartige Stunden gemeinsam Feiern und das einmalige Revival unvergessen machen“, heißt es seitens des Schützenvereines in einer Pressemitteilung.

Der Vorverkauf wurde aufgrund der großen Nachfrage bereits beendet, an der Abendkasse wird es aber noch Restkarten für Kurzentschlossene geben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe