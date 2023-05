Pastor Michael Kammradt verlässt Drolshagen und Olpe

Drolshagen/Olpe. Michael Kammradt, Pastor in Olpe und Drolshagen, verlässt den Kreis Olpe. Pfarrer Hammer: „Wir sind traurig, dass er geht.“

Womit schon manche gerechnet haben, ist nun amtlich. Im August 2023 wird Pastor Michael Kammradt Olpe und Drolshagen verlassen und eine neue Aufgabe als Pastor im Pastoralen Raum Pastoralverbund Südliches Siegerland übernehmen. Dies teilte Pfarrer Johannes Hammer, Leiter des Pastoralen Raums Olpe-Kirchspiel Drolshagen, am Samstag mit.

Insgesamt sechs Jahre lang war Kammradt in Olpe tätig und hat den Übergang zum Pastoralen Raum Olpe-Kirchspiel Drolshagen mit begleitet. „Wir sind traurig, dass er geht, da er auf eine erfolgreiche Arbeit hier vor Ort zurückschauen darf. Er wird jedoch an seiner neuen Wirkungsstätte dringend gebraucht“, heißt es in der Mitteilung des Pastoralen Raums.

Die Verabschiedung von Michael Kammradt soll aller Voraussicht nach am Rochusfest (20. August) sein. Der Pastorale Raum Olpe-Kirchspiel Drolshagen läuft folglich auf eine Vakanzzeit zu, so dass die Gottesdienstordnung im Spätsommer reduziert werden muss. „Näheres geben wir dazu zeitig bekannt. Jetzt schon sagen wir Herrn Pastor Michael Kammradt ganz herzlichen Dank und „Vergelt’s Gott!“ für alles Engagement in den vergangenen Jahren“, so Pfarrer Johannes Hammer.

