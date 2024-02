Paukenschlag: KVWL entlässt Vorstandsmitglied Thomas Müller

Münster/Kreis Olpe Neuaufstellung bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe: Die KVWL hat sich von Vorstandsmitglied Thomas Müller getrennt.

Thomas Müller hat mit Wirkung zum 7. Februar als langjähriges Vorstandsmitglied die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) verlassen. Das teilt die KVWL, die auch für Ärzte im Kreis Olpe zuständig ist, in einer Pressemitteilung mit.

Die KVWL habe eigenes Vermögen in relevanter Höhe in verschiedenen Vermögensanlagen, insbesondere jedoch im Immobiliensektor, investiert. Die Anlage von Vermögen in verschiedene Anlageklassen sei ein grundsätzlich übliches und zulässiges Vorgehen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. „Allerdings drohen nun einigen dieser Kapitalanlagen angesichts der jüngsten Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt Verluste“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Die Höhe der tatsächlichen Verluste kann erst nach einer sachverständigen Bewertung näher beziffert werden“, so die Ausführungen weiter. „Wie für andere Immobilieninvestoren auch, war die negative Entwicklung bei Abschluss der Anlagen nicht vorhersehbar.“

Durch organisatorische Maßnahmen wirke die KVWL dieser Entwicklung bereits entgegen. Ein sachgerechtes Management zur Bewertung und ggf. Umstrukturierung der betroffenen Kapitalanlagen sei durch den Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Herrn Dr. Ulrich Oeverhaus schon organisiert. „Hierzu befindet sich die KVWL auch in enger Abstimmung mit der für sie zuständigen Rechtsaufsicht“, heißt es in der Pressmitteilung weiter. „Die Verantwortung für den Bereich der Kapitalanlagen wurde in neue Hände gegeben und das zuständige Vorstandsmitglied Thomas Müller deshalb von seinen Aufgaben entbunden. Die Erfüllung der öffentlichen-rechtlichen Aufgaben der KVWL ist davon nicht beeinträchtigt.“

„Bitte haben Sie Verständnis, dass wir über den Inhalt dieser Mitteilung hinaus derzeit keine weitere Stellung beziehen“, so Pressesprecher Stefan Kuster.

Insgesamt zwölf Bezirksstellen

Zur KVWL gehören zwölf Bezirksstellen. Darunter die Bezirksstelle Lüdenscheid, zu der die Städte und Gemeinden Altena, Attendorn, Bad Berleburg, Bad Laasphe, Balve, Burbach, Drolshagen, Erndtebrück, Finnentrop, Freudenberg, Halver, Hemer, Herscheid, Hilchenbach, Iserlohn, Kierspe, Kirchhundem, Kreuztal, Lennestadt, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Menden, Nachrodt-Wiblingwerde, Netphen, Neuenrade, Neunkirchen, Olpe, Plettenberg, Schalksmühle, Siegen, Wenden, Werdohl und Wilnsdorf gehören. Dr. Martin Junker aus Olpe leitet die Bezirksstelle Lüdenscheid seit 2008.

