Peugeot-Fahrer flüchtet nach Unfall in Finnentrop

Finnentrop. Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Finnentrop einfach weitergefahren. An der Unfallstelle blieben aber Fahrzeugteile zurück.

Eine Unfallflucht hat sich am Montag gegen 17.40 Uhr in der Weringhauser Straße in Finnentrop ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein Unbekannter bergauf die Straße mi seinem Auto. Dabei kam er von dieser ab, geriet in den angrenzenden Grünstreifen und prallte dort gegen einen Baum sowie zwei Stützpfosten aus Holz, wie die Polizei Olpe berichtet. Er setzte seine Fahrt fort, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem Fahrzeug um ein Cabriolet der Marke Peugeot (Modell 207cc, Baujahr 2007). Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile muss das Auto korrespondierende Schäden an der Fahrzeugfront aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.