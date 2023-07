Pfarrer Friedhelm Rüsche kehrt nach Olpe zurück

Olpe/Dahlbruch. Eine Augenerkrankung schränkt den Geistlichen ein. Das Erzbistum unterstützt ihn in seiner Entscheidung, kürzerzutreten.

Pfarrer Friedhelm Rüsche, seit 2014 Leiter des Pastoralverbundes Nördliches Siegerland und Pfarrer von Keppel (Hilchenbach-Dahlbruch), wird nächsten Mai nach Olpe zurückkehren. Vor dem Hintergrund einer Augenerkrankung hat er sich dazu entschlossen, seine künftigen Dienstjahre dort zu verbringen, wo er auch nach seiner Pensionierung wohnen möchte. Das Erzbistum Paderborn unterstützt ihn in diesem Vorhaben durch die Annahme des Stellenverzichtes auf die Pfarrei Keppel zum 30. April 2024 und die Ernennung zum Pastor im Pastoralen Raum Olpe-Kirchspiel Drolshagen zum 1. Mai 2024.

+++ Lesen Sie auch: Ein Sauerländer braut in Sachsen: Jörg Dierig im Wochenend-Interview. +++

Rüsche stammt wie der Leitende Pfarrer in Olpe, Johannes Hammer, aus Attendorn; beide sind Weihebrüder. Dies, so Rüsche, habe ihn motiviert, nach Olpe zurückzuwechseln.

Pfarrer Rüsche war von 1995 bis 2001 Pfarradministrator im Kirchspiel Kleusheim und danach 13 Jahre lang Pfarrer in St. Marien Olpe und Leiter des früheren Pastoralverbundes Olpebach-Täler, weiterhin auch Dechant des Dekanates Südsauerland, das deckungsgleich mit dem kommunalen Kreis Olpe ist. Seinen Wohnsitz wird Rüsche in der derzeitigen Wohnung von Pastor Michael Kammradt nehmen, der im Spätsommer in den Pastoralen Raum Pastoralverbund Südliches Siegerland geht. Damit wird er im selben Haus wohnen wie zu seiner Zeit als Pfarrer von St. Marien.

In einem Schreiben an seine derzeitigen Gemeinden erklärt Rüsche: „Ich komme mit der Krankheit zurecht, aber ich muss danach leben, für vieles mehr Zeit einplanen und auch für kommende Jahre etwas Vorsorge treffen.“ Dazu gehöre, dass er sich etwa an den Altarstufen der Kirchen und Kapellen oder den Eingängen der Pfarrheimegrundlegend Orientierung und Sicherheit verschaffe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe