Pfarrer Markus Leber wechselt von Drolshagen nach Lennestadt

Lennestadt/Drolshagen. Pfarrer Markus Leber wird neuer Leiter des Pastoralen Raums Lennestadt. Und er ist nicht der einzige Geistliche, der Drolshagen verlassen wird.

Pfarrer Markus Leber wird neuer Leiter des Pastoralen Raums Lennestadt. Der Geistliche, der erst kürzlich sein 25-jähriges Priesterjubiläum gefeiert hatte, wird damit zum 1. November der Nachfolger von Christoph Gundermann.

Hintergrund des Wechsels dürften auch die Veränderungen im Raum Olpe/Drolshagen sein. Nachdem Johannes Hammer die Pfarrstelle in St. Martinus von Clemens Steiling übernommen hat, soll die Fusion der Pastoralverbünde Olpe mit dem Kirchspiel Drolshagen zu einem gemeinsamen Pastoralen Raum vorgezogen werden. Hammer übernimmt die Leitung der Organisationseinheit.

Markus Leber sollte zunächst, seinem Wunsch entsprechend, unter Verzicht auf seine Pfarrstelle als Pastor im neuen Pastoralen Raum Olpe-Drolshagen mitarbeiten. Nun wird er offenbar in einer Leitungsfunktion an anderer Stelle gebraucht.

Markus Leber wurde am 1. November 1968 in Schmallenberg geboren und wuchs in Neuastenberg auf. Am 25. Mai 1996 wurde er von Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt in Paderborn zum Priester geweiht. Nach dem Diakonatspraktikum in Rüthen trat er nach der Priesterweihe seine erste Vikarstelle in St. Martinus in Olpe an. Von 2000 bis 2006 war er Vikar in St. Lambertus in Castrop-Rauxel – ausgerechnet die Gemeinde, in der Christoph Gundermann nach 18 Jahren in Lennestadt zum 1. Oktober die Pfarrstelle übernimmt.

Seit 2006 ist Markus Leber Pfarrer der St.-Clemens-Gemeinde und Leiter des Pastoralverbunds Kirchspiel Drolshagen. In dieser Zeit wurde die Pfarrkirche vollständig renoviert. Für Schlagzeilen hatte zuletzt das neue Altarbild gesorgt, das Maria in Jeans und Rollkragenpullover auf einer Leiter zeigt.

Wenn er im Herbst nach Lennestadt wechselt, wird er von Vikar Jairaj Kidangan Mani, der seit drei Jahren ebenfalls in Drolshagen tätig ist, begleitet. Zudem zieht auch Pastor Stefan Beilicke in den Pastoralen Raum Lennestadt. „Gemeinsam werden sie in der Form einer ,Vita communis’ im Pfarrhaus Altenhundem leben und einander helfen und stärken“, heißt es auf der Website des Pastoralen Raums, der alle zwölf katholischen Pfarreien im Gebiet der Stadt Lennestadt umfasst.

