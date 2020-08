Pferdekutsche verunfallt in Ostentrop – Frau schwer verletzt

Finnentrop. Auf einem Waldweg in Ostentrop hat sich ein Pferd von einer Kutsche losgerissen und das Gefährt zum Fallen gebracht. 43-Jährige im Krankenhaus.

Eine Pferdekutsche ist am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe der Dorfstraße in Ostentrop verunfallt. Eine 43-Jährige befuhr mit der Kutsche den Weg. Als Bäume sie an der Weiterfahrt hinderten, beabsichtigte sie die Kutsche zu wenden. Dabei schlug das Pferd aus, sodass der Schwerpunkt der Kutsche sich verlagerte und diese kippte.

Das Pferd ging dabei durch, lief einen Hang hinab, kollidierte erneut mit einem Baum und riss sich schlussendlich los. Bei dem Unfall verletzte die 43-Jährige sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand an der Kutsche Sachschaden.