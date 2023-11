Pia (10) ist die neue Kinderprinzessin des Olper Karnevals

Olpe Der Elferrat der Kolpingsfamilie Olpe eröffnete die fünfte Jahreszeit. Besonders schön: Der Olper Karneval hat wieder eine Kinderprinzessin.

Der Elferrat der Kolpingsfamilie Olpe mit ihrem Präsidenten Bertold „Beppo“ Brüser eröffnete im Kolpinghaus die neue Session. „Es gibt eine Jahreszeit, auf die ist immer Verlass. Es ist die Jahreszeit der Freude, der bunten Kostüme und des Lachens“, so Brüser. Sein Gruß galt an erster Stelle dem noch amtierenden Prinz Georg II. (Schulte) sowie der stattlichen Anzahl an ehemaligen Prinzen, an ihrer Spitze der 40-jährige Jubelprinz Michael II. (Hochstein) und der 25-jährige Jubelprinz Rudolf I. (Ottersbach). „Das zeigt eure Verbundenheit zu unserem Verein.“

Umrahmt von den Tänzen der hauseigenen Garden – den Sternschnuppen, den Tanzsternen, der Prinzengarde – sowie Kinderfunkenmariechen Sofia Zaidan und dem diesjährigen Mariechen Luisa Schürhoff, wurde die Tollität für das närrische Nachwuchsvolk proklamiert. Besonders schön: Der Olper Karneval hat wieder eine Kinderprinzessin. Die zehnjährige Pia I. (Schmidt), Tänzerin bei den Tanzsternen, besucht die Franziskus-Schule Olpe, ihr Lieblingsfach ist Sport und sie freut sich ganz besonders darauf, ihre Amtszeit gemeinsam mit ihren Pagen Mia Barthel und Paula Immekus in vollen Zügen zu genießen. Das Zepter übergab ihr der scheidende Kinderprinz Joel I. (Huckestein).

Ein Mann wurde besonders geehrt: Brüser ernannte Michael Schneider, der an diesem Abend seinen 49. Geburtstag feierte, zum Ehrenmitglied. Seit dem Jahr 2000 war er dem Elferrat zweimal elf Jahre lang treu. 2004 war er Prinz, er wirkte viele Jahre als Schriftführer, kreierte so manchen Sessionsorden und ist zudem Sänger bei den Lustigen Panneklöppern. „Ehre wem Ehre gebührt. In einer Zeit, in der immer weniger bereit sind, ehrenamtliche Verantwortung zu übernehmen, konnten und können wir uns immer auf dein Tun und Handeln verlassen“, so Brüser. Nun darf man gespannt sein auf den 6. Januar 2024. Dann wird der neue Prinz proklamiert.

